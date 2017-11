Risultati Serie C / Classifica aggiornata e diretta gol live score: il girone C (oggi, 13^ giornata)

Risultati Serie C: classifica aggiornata e diretta gol live score, per il turno infrasettimanale scende in campo il girone C (oggi, 13^ giornata). Lecce capolista

07 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Risultati Serie C, 13^ giornata (Foto LaPresse)

La Serie C torna in campo per un turno infrasettimanale, dunque già da oggi si disputa la 13^ giornata. Per primo scenderà in campo il girone C, che nel weekend ha vissuto sabato tutte le sue partite e di conseguenza può essere il primo a tornare in campo già nella giornata di martedì 7 novembre. Eccovi dunque il programma delle partite odierne con tutti gli orari: si comincerà già alle ore 14.30 con Akragas-Cosenza, Paganese-Catania, Sicula Leonzio-Fidelis Andria e Trapani-Rende, mentre alle ore 16.30 sarà la volta di Bisceglie-Matera e Catanzaro-Monopoli, infine alle ore 18.30 si giocheranno Juve Stabia-Virtus Francavilla, Lecce-Casertana e Reggina-Siracusa. Dunque non saranno disputate partite in prima serata, mentre il turno di riposo questa volta tocca al Racing Fondi.

FUGA LANCIATA?

In classifica il Lecce ha un buon vantaggio di ben cinque punti sulle più immediate inseguitrici, 27 contro i 22 di Monopoli e Catania, con il Trapani poi quarto a quota 21 punti. Si deve però usare con molta cautela il termine fuga e il perché è presto detto: i giallorossi salentini devono ancora riposare e di conseguenza finora hanno giocato una partita in più rispetto a Monopoli, Catania e Trapani, che invece hanno già tutte osservato il proprio turno di riposo. Lecce-Casertana può comunque essere un altro turno favorevole ai pugliesi (il miglior attacco contro il peggiore), magari anche per allungare dal momento che sia il Catania sia il Monopoli sono impegnati in trasferta, rispettivamente sui campi di Paganese e Catanzaro, dunque i loro impegni potrebbero essere più ostici di quello che attende il Lecce.

IN CODA

Nella seconda metà della classifica ci sono la bellezza di nove squadre nel fazzoletto di appena quattro punti, dai 12 di Catanzaro, Sicula Leonzio e Bisceglie fino agli 8 del fanalino di coda Fidelis Andria. Le gerarchie dunque sono ancora tutte da definire, anche se è chiaro che saranno queste le squadre destinate a lottare e soffrire per conquistare la sospirata salvezza. Da sottolineare sono soprattutto due scontri diretti, che naturalmente avranno un peso importante sulla situazione in coda: si tratta di Akragas-Cosenza e di Sicula Leonzio-Fidelis Andria.

RISULTATI SERIE C GIRONE C, 13^ GIORNATA

Ore 14.30

Akragas-Cosenza

Paganese-Catania

Sicula Leonzio-Fidelis Andria

Trapani-Rende

Ore 16.30

Bisceglie-Matera

Catanzaro-Monopoli

Ore 18.30

Juve Stabia-Virtus Francavilla

Lecce-Casertana

Reggina-Siracusa

Classifica Serie C

Lecce 27

Catania, Monopoli 22

Trapani 21

Siracusa 20

Virtus Francavilla 18

Rende, Matera, Reggina 17

Juve Stabia 16

Catanzaro, Sicula Leonzio, Bisceglie 12

Paganese, Fondi 10

Casertana, Akragas, Cosenza 9

Andria 8

