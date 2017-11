Sicula Leonzio-Andria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sicula Leonzio-Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 13^ giornata di Serie C

07 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Sicula Leonzio-Andria, LaPresse

Sicula Leonzio-Andria, diretta dal signor Di Cairano di Ariano Irpino, martedì 7 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della tredicesima giornata d'andata nel campionato di Serie C, per quanto riguarda il girone C. Sono quattro i punti che dividono in classifica la Sicula Leonzio, a quota dodici, e l'Andria a quota otto. I pugliesi sono però il fanalino di coda, per giunta solitario, di una classifica ancora abbastanza corta ma che sta tendendo a spezzarsi in due tronconi nel girone C del campionato di Serie C, e proprio da quota dodici inizia il gruppo di squadre che ancora possono dirsi coinvolte nella zona retrocessione. Dopo due importanti vittorie consecutive, la Sicula Leonzio ha commesso un passo falso in casa di un'altra matricola del girone, il Rende, che si è imposto con un gol di Laaribi con il punteggio di uno a zero, lanciandosi come rivelazione stagionale. La Sicula Leonzio ha comunque disputato finora solo dieci gare, con sei club che ne hanno invece disputate dodici e tutti gli altri undici.

C'è margine per migliorare ulteriormente una classifica comunque già buona per una neopromossa. L'Andria invece attende ancora il primo appuntamento con i tre punti in un inizio di campionato decisamente difficile. Un segnale importante è stato lanciato però dai pugliesi con l'ultimo pareggio interno contro la capolista Lecce, nel testacoda dell'ultima giornata di campionato. I giallorossi non sono riusciti a fare bottino pieno rallentando la loro corsa, e pur rinviando per l'ennesima volta l'appuntamento con la vittoria, l'Andria ha mostrato una maggior concretezza ed una maggiore compattezza che potrebbero essere sicuramente fondamentali in una situazione di classifica di certo non ancora compromessa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE SICULA LEONZIO-ANDRIA

Niente diretta tv sui canali del digitale in chiaro o su quelli a pagamento per Sicula Leonzio Andria, ma gli abbonati al sito elevensports.it, o coloro che acquisteranno il match come evento singolo, potranno seguire la diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro: la Sicula Leonzio scenderà in campo con Narciso in porta e una difesa a tre composta da Aquilanti, Gianola e Camilleri. A centrocampo De Rossi coprirà la corsia laterale di destra e Squillace sarà invece l'esterno mancino, mentre Marano, D'Angelo e Gianluca Esposito occuperanno la zona centrale della linea mediana. In attacco, spazio ad Arcidiacono al fianco di Gammone. La risposta dell'Andria sarà affidata a Maurantonio in porta e a una difesa a tre composta dal romeno Rada, da Celli e da Tiritiello. A centrocampo giocheranno Quinto, Alessio Esposito e Matera, De Giorgi sarà l'esterno laterale di destra e Curcio l'esterno laterale di sinistra. In attacco, spazio al tandem composto da Lattanzio e da Scaringella.

LA CHIAVE TATTICA

Le due squadre si affronteranno opponendo moduli speculari, con la scelta tattica che cadrà sul 3-5-2 sia per l'allenatore dell'Andria, Loseto, sia per il tecnico della Sicula Leonzio, Rigoli. Non ci sono precedenti recenti riguardo al match sui quali fare riferimento, con i siciliani che hanno conquistato solo l'anno scorso la ribalta dei professionisti con la vittoria nel campionato di Serie D.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker che favoriscono i siciliani in maniera abbastanza netta, con il successo interno quotato 1.83 da William Hill, mentre Bet365 quota 3.25 l'eventuale pareggio e Betclic propone a 4.20 quello che sarebbe il primo successo in assoluto dei pugliesi in questo campionato. Bet365 quota 2.35 l'over 2.5 e 1.57 l'under 2.5.

