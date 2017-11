Sliedrecht Conegliano/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League volley donne)

Diretta Sliedrecht Conegliano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley femminile valida per il 3^ turno preliminare di Champions League 2018.

07 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Sliedrecht Conegliano (LaPresse)

Sliedrecht Conegliano, diretta dagli arbitri Pari Hakkarainen e Alxander Ryabtsov, è la partita di volley femminile, in programma oggi martedì 7 novembre 2017, alle ore 19.00 al Sporthal De Basis Sliedrecht, valido nel terzo preliminare della Champions League 2017-2018. Le pantere di Daniele Santarelli sono pronte a scendere di nuovo in campo per la massima competizione continentale e lo faranno in terra olandese, in attesa di potersi poi giocare il passaggio definitivo del turno di fronte al pubblico di casa il prossimo 11 novembre. Banco di prova di peso questo per le venete, che dopo il brillante successo ottenuto nel turno preliminare contro il Bekescasabai e un ottimo percorso osservato in campionato, paiono ormai all’altezza delle aspettative fissate a inizio stagione. Di fatto, almeno sulla carta, la presenza di Conegliano al tabellone finale della Champions League, difficilmente è stata messa in dubbio, dato il valore della squadra di Santarelli: in campo però la sorpresa rimane sempre dietro l’angolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH DI VOLLEY

Ricordiamo per tutti gli appassionati la possibilità di assistere all’incontro tra Sliedrecht e Conegliano in diretta tv sulla tv satellitare di Sky: appuntamento alle ore 19.00 su Fox Sport HD, al numero 204 del telecomando. Sarà quindi garantita la visione della partita di volley femminile anche in diretta streaming video tramite l’app Sky Go, riservata ai soli abbonati.

QUI SLIEDRECHT

Squadra forse non così famosa in Italia, il Sliedrecht è senza dubbio un club di punta per il massimo campionato olandese di volley femminile. Anche solo dando un occhio alla classifica della Eredivisie femminile, aggiornata all’ultima giornata disputata solo lo scorso weekend , vediamo che il club oggi in campo contro le pantere, occupa al momento la prima piazza, pur registrano un incontro ancora da recuperare. Per lo Sliedrecht si contano 15 punti a bilancio con un percorso fatto di 4 successi e un solo KO rimediato nel turno precedente ad opera dello Zwolle, che di certo ha caricato ancora di più la squadra di Matt Van Wazel. Di fronte ai pubblico di casa quindi il Sliedrecht non vorrà certo far brutte figure, anche in virtù del ricco palmares che il club olandese vanta con orgoglio. Lo Sliedrecht infatti proprio nella scorsa stagione 2016-2017 ha vinto il suo quarto scudetto, confermandosi poi alla fine dello stesso anno in Supercoppa Olandese.

QUI CONEGLIANO

Se Sliedrecht appare ai vertici del campionato nazionale, Conegliano non è da meno, avendo iniziato nel miglior dei modi questa stagione. Per le pantere di Santarelli, l’esordio nel campionato di Serie A1 ha portato in serbo la prima piazza della classifica a pieni punti e con una differenza set davvero importante. Poco male che le venete pochi giorni fa abbiano perso la Supercoppa contro le campionesse in carica di Novara: le pantere nutrono anche quest’anno ambizioni altissime, tra scudetto e coppe europee e la squadra di Conegliano non può ora soffermarsi sulle sconfitte. Dare una risposta forte già nella sfida di questa sera sarebbe in ogni caso un segnale importante per Santarelli e la sua squadra: dopo la Final Four conquistata l’anno scorso in Champions League, il club veneto non vede l’ora di conquistare il primo trofeo europeo della sua storia.

