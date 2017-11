Trapani-Rende/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani-Rende: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 13^ giornata di Serie C

07 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Trapani-Rende, LaPresse

Trapani-Rende, diretta dal signor Miele di Nola, martedì 7 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della tredicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Trapani-Rende sarà un faccia a faccia tra due squadre reduci da due importanti vittorie nell'ultima giornata di campionato. Finalmente il Trapani ha trovato continuità in seguito a un risultato positivo, e dopo il rotondo tre a zero in casa del Bisceglie, pur con qualche sofferenza è riuscito a fare il bis in casa, battendo di misura l'Akragas grazie ad una rete messa a segno da Silvestri. Continua a migliorare esponenzialmente invece il già sorprendente rendimento del Rende, che ha riscattato il ko esterno sul campo della Juve Stabia, battendo in casa di misura l'altra neopromossa Juve Stabia, piegata da una rete del marocchino Laaribi.

A quota diciassette punti il Rende può considerarsi al momento la vera rivelazione del girone C del campionato di Serie C, considerando che la formazione calabrese ha ottenuto solo in extremis il ripescaggio per tornare a giocare tra i professionisti. Passando dalla Serie A sfiorata alla retrocessione, il Trapani ha dovuto prendere invece le misure alla realtà del nuovo campionato, ma a quota ventuno punti i granata si trovano ora ad una sola lunghezza dal secondo posto in classifica, e potrebbero rilanciarsi, inanellando una serie di risultati positivi finora mai arrivata in questa stagione, tanto da avvicinarsi anche alla capolista Lecce, finora fuori portata. A diciassette punti, il Rende vede invece al momento più vicini i play off che la zona retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE TRAPANI-RENDE

Non sarà prevista diretta tv sui canali del digitale free o pay per Trapani Rende, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita, senza dimenticare la possibilità di acquistare anche in maniera singola l'evento sul portale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni che si sfideranno allo stadio Provinciale di Erice. Il Trapani affronterà la sfida con Furlan in porta e una difesa a tre composta da Silvestri, Pagliarulo e Legittimo. A centrocampo gli esterni laterali saranno Marras sulla fascia destra e Visconti sulla fascia sinistra, mentre i tre centrali sulla mediana saranno Maracchi, Palumbo e Bastoni. In attacco, tandem composto da Murano e dal brasiliano Reginaldo. Risponderà il Rende con Forte tra i pali, Pambianchi, Sanzone e Marchio titolari nella difesa a tre, mentre a centrocampo il marocchino Laaribi e Gigliotti saranno i due centrali, con Viteritti schierato sulla fascia destra e Rossini sulla fascia sinistra a centrocampo. In attacco, spazio al tridente composto dal francese Blaze, dall'argentino Actis Goretta e da Vivacqua.

LA CHIAVE TATTICA

Lo schieramento tattico sarà il 3-5-2 da una parte e dall'altra, sia per il Trapani allenato da Calori, sia per il Rende guidato in panchina da Trocini. Il Rende è tornato solo quest'anno a confrontarsi sul palcoscenico del calcio professionistico, non ci sono dunque precedenti recenti tra le due squadre considerando che i siciliani negli ultimi anni sono stati invece impegnati sulla ribalta del campionato cadetto.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alla sfida vedono il Trapani favorito con successo interno quotato 1.72 da Bwin, mentre William Hill propone a 3.25 l'eventuale pareggio e la vittoria esterna dei calabresi viene quotata 5.50 da Bet365. Quest'ultima agenzia offre a 2.25 la quota dell'over 2.5 e a 1.61 la quota dell'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.