Video/ Carrarese Alessandria (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 12^ giornata)

Video Carrarese Alessandria (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 12^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

07 novembre 2017 Stefano Belli

Video Carrarese Alessandria (LaPresse)

Carrarese e Alessandria protagoniste del monday night di Serie C, sotto il diluvio dello stadio dei Marmi la formazione di Silvio Baldini vince in rimonta per 2 a 1: i gialloazzurri agganciano Monza e Arzachena al sesto posto rafforzando la propria posizione nella fascia dei play-off, mentre i grigi rimangono inchiodati al 15^ posto con 9 punti dopo le prime 11 giornate, un bottino decisamente deprimente per una squadra che pochi mesi fa, non va dimenticato, ha sfiorato la promozione diretta in Serie B. La serata era comunque partita sotto i migliori auspici per l'undici di Stellini che aveva sbloccato la contesa al quarto d'ora con Marconi, il gol degli ospiti ha ovviamente provocato la reazione immediata dei padroni di casa con Cardoselli che ha scaldato le mani di Agazzi. L'Alessandria ha avuto l'opportunità di raddoppiare con Giosa che a portiere battuto non è riuscito a depositare il pallone in rete per l'eroico salvataggio sulla linea di Cason. A meno di dieci minuti dall'intervallo sarà proprio Giosa a propiziare la rete dell'1-1: il numero 14 ospite perde un brutto pallone nella sua trequarti, per il 38enne centravanti Tavano è un regalo troppo grande per non essere raccolto.

LA RIPRESA

A inizio ripresa la Carrarese mette la freccia con Biasci, ad accanirsi sull'Alessandria ci si mette anche l'arbitro che annulla il 2-2 di Gonzalez, saltano i nervi sulla panchina dei grigi e il preparatore dei portiere viene allontanato dall'area tecnica per le eccessive proteste. Nel finale Moschin fa buona guardia in mezzo ai pali con due interventi decisivi su Marconi e Gozzi, nonostante gli sforzi gli uomini di Stellini non riescono a evitare il quarto KO in campionato; l'undici di Baldini, pur soffrendo, si aggiudica tutta la posta in palio.

