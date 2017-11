Atp Next Gen 2017/ Diretta Quinzi Shapovalov: streaming video SuperTennis, orario delle partite (oggi)

Diretta Atp Next Gen 2017: streaming video SuperTennis, il nostro Gianluigi Quinzi - sconfitto all'esordio da Rublev - affronta il diciottenne canadese Shapovalov nella seconda giornata

08 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Atp Next Gen 2017: Hyeon Chung sfida Rublev (Foto LaPresse)

Seconda giornata al torneo Atp NextGen 2017: alla Fiera Rho si parte come ieri alle ore 14 e le partite di mercoledì 8 novembre prevedono, nella sessione pomeridiana, Khachanov-Donaldson e Rublev-Chung, mentre a partire dalle ore 19:30 si apre la sessione notturna con Shapovalov-Quinzi e Coric-Medvedev. Il torneo, che raccoglie i migliori Under 21 nel circuito del tennis mondiale - al netto della presenza del nostro Gianluigi Quinzi, che ha guadagnato il pass riservato a un italiano - è dunque arrivato al momento in cui si potrebbero definire i primi semifinalisti, che saranno ovviamente i due migliori di ciascun girone.

ATP NEXT GEN 2017, DIRETTA STREAMING SU SUPERTENNIS

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Il torneo Atp NextGen 2017 è trasmesso in diretta tv su SuperTennis, web-tv federale che trovate al numero 64 del telecomando oppure al numero 224 del bouquet Sky (ovviamente possibilità riservata agli abbonati); inoltre sarà disponibile anche la diretta streaming video, visitando il sito www.supertecannis.tv. Il portale ufficiale della competizione con tutte le informazioni utili è invece www.nextgenatpfinals.com.

IL GRUPPO A

La premessa d’obbligo è che, visto che parliamo di Fast4 Tennis e di set che si risolvono vincendo 4 game, la differenza nel quoziente dei giochi è in ogni caso limitata; in questo gruppo Hyeon Chung comanda dopo la vittoria su Denis Shapovalov, con tre set vinti e uno perso rimane davanti ad Andrey Rublev che ha avuto bisogno del quinto set (primo e unico match, finora, ad andare alla partita decisiva) per battere Gianluigi Quinzi. Appare dunque evidente il fatto che, come del resto anche nell’altro girone, gli organizzatori abbiano creato il calendario (che infatti viene ufficializzato giorno per giorno) in modo da provare a rendere anche la terza giornata importante ai fini dei risultati; anche così però Rublev sarebbe già in semifinale in caso di vittoria e conseguente affermazione di Shapovalov contro Quinzi - che sarebbe eliminato subito - e di conseguenza con le vittorie di Chung e l’azzurro il canadese di 18 anni sarebbe fuori, mentre il sudcoreano volerebbe già in semifinale.

IL GRUPPO B

Storia simile nel gruppo B, con una differenza: qui infatti Borna Coric ha battuto 3-0 l’amico Jared Donaldson, mentre i derby russo se lo è aggiudicato Daniil Medvedev per 3-1 nei confronti di Karen Khachanov. Il ventunenne croato dunque mantiene un leggero vantaggio; qualora dovesse battere Medvedev sarebbe già in semifinale se Donaldson dovesse battere Khachanov, perchè nell’ultima giornata si affronterebbero i due giocatori con una sola vittoria (sarebbero l’americano e Medvedev) e solo uno dei due raggiungerebbe i due match vinti, mentre in caso di vittoria contro il croato Khachanov avrebbe comunque una sola vittoria, non potendo raggiungere gli altri due. Discorso identico per il russo che ha vinto ieri: sarebbe già in semifinale se nell’altro match dovesse essere Khachanov a spuntarla su Donaldson.

