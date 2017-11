Avellino Nymburk/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Champions League)

Diretta Avellino Nymburk: streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di Champions League di basket si gioca mercoledì 8 novembre 2017 alle ore 20.30

08 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Avellino Nymburk - LaPresse

Avellino Nymburk si gioca questa sera, mercoledì 8 novembre 2017: palla a due in programma alle ore 20.30 in casa della Sidigas, dunque al PalaDelMauro della città campana. La partita è valida per la quinta giornata della Basketball Champions League: prima di questo turno la classifica del Gruppo D vede un grande equilibrio: due squadre sono in testa con un bilancio di 3-1, cioè i turchi del Bersiktas e i francesi del Nanterre; ci sono poi ben quattro squadre con un bilancio in perfetta parità (2-2), fra le quali proprio Avellino e i cechi del Nymburk, ma anche i polacchi dello Zielona Gora e i greci dell’Ars Salonicco; infine, con un bilancio di 1-3 sono ancora pienamente in corsa pure i tedeschi della Telekom Bonn e i belgi dell'Ostenda. Ricordiamo inoltre che il regolamento della Champions League prevede che, al termine di questa prima fase a gironi, le prime quattro squadre di ogni gruppo accederanno alle Last 32, mentre quinte e seste scivoleranno in Europe Cup, settima e ottava invece vedranno finire la loro stagione internazionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita di Champions League fra Scandone Avellino e CEZ Nymburk sarà visibile in diretta tv su Rai Sport + HD in chiaro per tutti (canale 57) e di conseguenza anche in diretta streaming video sul sito della Rai all’indirizzo www.raiplay.it, ma sarà trasmessa anche da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Alti e bassi stanno caratterizzando la stagione della Sidigas Avellino sia in campionato sia in Champions League, con le soddisfazioni maggiori che a dire il vero sono arrivate in Serie A, dove la squadra di Stefano Sacripanti finora ha raccolto quattro vittorie e due sconfitte, dunque è quinta con 8 punti anche se domenica nell’ultima giornata ha dovuto incassare la beffa di una sconfitta ai supplementari contro Brindisi, che era ancora a secco di successi. La situazione in campionato è dunque positiva, anche se avrebbe potuto essere ancora migliore. Tutto in bilico invece in un equilibratissimo girone di Champions League nel quale il bilancio della Sidigas è al 50%: la buona notizia è che finora Avellino ha giocato solamente una partita in casa, dunque non è male essere 2-2 grazie al successo contro Ostenda nell’unica precedente apparizione al PalaDelMauro e soprattutto al pesantissimo successo ad Istanbul sul parquet del Besiktas, che per adesso è stato sconfitto solamente da Avellino.

