Bayern Monaco Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Bayern Monaco Reggio Emilia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca mercoledì 8 novembre per la quinta giornata del girone B di basket Eurocup

08 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Bayern Monaco Reggio Emilia, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Bayern Monaco Reggio Emilia si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 8 novembre; siamo alla quinta giornata nel girone B di Eurocup 2017-2018, la competizione europea di basket. Situazione nel gruppo che vede i tedeschi dominare con il 100% di vittorie e un +77 nella differenza canestri (il dato più alto tra le 24 partecipanti alla coppa), mentre la Grissin Bon sta trovando un po’ di ritmo in campo internazionale e occupa la terza posizione con due vittorie e altrettante sconfitte, con un curioso 0 nella differenza canestri e tutte le possibilità aperte per passare il turno. Sarà comunque una grande sfida, tra due squadre che hanno talento anche se stanno vivendo momenti diversi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bayern Monaco Reggio Emilia non verrà trasmessa in diretta tv, nè avrete a disposizione una diretta streaming video per questa partita; sul sito ufficiale della Eurocup (www.eurocupbasketball.com) troverete tutte le informazioni utili come le statistiche dei giocatori e il play-by-play, senza dimenticare gli account ufficiali che la Reggiana mette a disposizione sui social network, in particolare facebook.com/pallacanestroreggiana e, su Twitter, @pallacreggiana.

QUI BAYERN MONACO

Il Bayern Monaco di Sasha Djordjevic sta dominando la stagione: non solo le quattro vittorie in Eurocup, anche il primo posto in Bundesliga con 7 vittorie e una sola sconfitta e l’affermazione della scorsa domenica sul campo dell’Alba Berlino. Una corazzata, che si era anche confrontata con l’Eurolega per tre stagioni consecutive centrando le Top 16 nel 2014; quest’anno si presenta in Eurocup in veste decisamente rinnovata, con un nuovo allenatore e tanti giocatori che ben conosciamo, per averli visti in Italia (Milan Macvan e Nihad Dedovic) o per i loro trascorsi nelle competizioni internazionali (i serbi che hanno vinto l’argento agli Europei dello scorso settembre). Che il Bayern Monaco sia seriamente candidato a vincere il titolo è dimostrato dalle prime uscite nel girone: solo sul campo dell’Hapoel Gerusalemme i tedeschi sono rimasti sotto i 10 punti di scarto (8), per il resto ne hanno rifilati 17 al Galatasaray (a Istanbul), 36 al Lietkabelis e 16 al Buducnost. Vladimir Lucic (14) il giocatore che segna di più, Macvan e Braydon Hobbs (4,5) i migliori rimbalzisti ma le chiavi della squadra sono in mano a Stefan Jovic, che lo scorso anno ha incantato in Eurolega con la Stella Rossa. Il quintetto di partenza non è sempre lo stesso: finora Reggie Redding, Vladimir Lucic (che però ha saltato l’ultima partita) e Milan Macvan sono sempre partiti come titolari negli spot di 2, 3 e 4, Jovic e Anton Gavel si sono invece alternati nel ruolo di playmaker. Ad ogni modo una squadra che segna 86,5 punti a partita tirando il 42,3% dall’arco; impostazione “slava” (ci sono 22,5 assist per gara) e grande talento per una squadra lanciatissima.

QUI REGGIO EMILIA

Perdendo a Brescia, e con la contemporanea vittoria di Brindisi contro Avellino, Reggio Emilia è rimasta l’unica squadra di Serie A senza vittorie; situazione pesantissima per Max Menetti, che solo due anni fa era reduce dalla seconda finale scudetto consecutiva e adesso si ritrova a dover correre per una salvezza che non è affatto scontata, perchè le squadre sono agguerrite e c’è equilibrio anche nelle posizioni in coda. Al PalaGeorge di Montichiari si sono visti per la prima volta i due nuovi acquisti Julian Wright e Landing Sané: il secondo ha giocato poco (5 minuti) senza segnare, il secondo invece ha avuto una prestazione da 21 punti (9/14) e 7 rimbalzi dimostrando di poter essere la prima freccia offensiva a disposizione del suo allenatore, sopperendo così ai limiti strutturali di un Amedeo Della Valle (18, ma anche 4 palle perse) che ha tanti punti nelle mani ma forse non è ancora in grado di guidare emotivamente una squadra. In Eurocup le cose come abbiamo detto vanno un pochino meglio: la Grissin Bon ha saputo battere Galatasaray e Lietkabelis prendendosi due vittorie e mettendosi in buona posizione, poi ha perso in volata contro l’Hapoel Gerusalemme tra le mura del PalaBigi. Della Valle, Manuchar Markoishvili e il centro Jalen Reynolds sono i giocatori che hanno fatto sempre parte del quintetto di partenza nelle partite internazionali; per il resto Menetti ha sperimentato, per esempio mandando in campo le due torri contro Podgorica (unica partita in cui Riccardo Cervi è stato disponibile prima dell’intervento alla cartilagine del ginocchio destro che lo terrà fuori tre mesi) e ha anche mandato nello starting five Leonardo Candi in un’occasione, al posto di Federico Mussini. Della Valle per distacco è il giocatore con più punti (22,5) e assist (4,3) nel roster reggiano.

© Riproduzione Riservata.