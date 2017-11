Brescia-Montpellier/ Streaming video diretta tv: probabili formazioni risultato live (Champions League F)

Brescia-Montpellier info streaming video diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live (Champions League Femminile). Le Rondinelle in campo per gli ottavi di finale

08 novembre 2017 Davide Giancristofaro

E’ tutto pronto per l’andata degli ottavi di finale della Champions League femminile edizione 2017-2018. Questo pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, di scena il match fra il Brescia e le francesi del Montpellier, gara che si giocherà in quel dello stadio Tullio Saleri di Lumezzane. Si tratterà, come detto sopra, del primo dei due incontri valevoli per questa fase finale della coppa campioni calcistica riservata alle sole donne, ed ovviamente, c’è grande attesa per le Rondinelle da parte dei suoi tifosi e degli addetti ai lavori. Andiamo a vedere insieme come scenderanno in campo le due compagini per il match di oggi.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La sfida fra il Brescia e il Montpellier, valevole per gli andati di finale della Champions League femminile 2017-2018, non sarà visibile in diretta televisiva visto che nessuna emittente tv, ne pubblica ne’ tantomeno privata o a pagamento, ha deciso di acquisire i diritti per la competizione in oggetto. Nessun problema però, perché gli appassionati di calcio femminile e i tifosi del Brescia, potranno gustarsi la gara in diretta streaming. Per farlo, basterà collegarsi al sito bresciacalciofemminile.it e seguire la partita comodamente attraverso il proprio pc, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-MONTPELLIER

Partiamo ovviamente dalle padrone di casa guidate da Gianpiero Piovani, che non dovrebbero presentare grosse sorprese per la delicata sfida odierna. Brescia quindi in campo con la formazione che recentemente ha avuto la meglio sull’Ajax con un netto due a zero. Spazio ad un classico 3-5-2 con Camelia Ceasar a curare la porta, schierata dietro ad una retroguardia a tre composta dal pilastro difensivo centrale Laura Fusetti, spalleggiata a destra da Di Criscio e a sinistra da Monica Mendes, in gol tra l’altro proprio contro le olandesi. Centrocampo nutrito con Brooke Hendrix in cabina di regia, con le chiavi del gioco, mentre al suo fianco avremo la capitana e numero 10 Cristina Girelli, con Nora Heroum invece sull’interno di sinistra. Reparto che sarà completato dalle due esterne larghe, ovvero, la polacca Daleszczyk a destra (altra giocatrice del Brescia in rete contro l’Ajax), e Valentina Bergamaschi a sinistra. Infine la coppia più avanzata, leggasi Daniela Sabatino e Valentina Giacinti.

Vediamo anche la probabile formazione delle avversarie d’oltralpe, allenate da Jean Louis Saez. Modulo più classico per il Montpellier, che dovrebbe disporsi in campo con un 4-4-2. In attacco troveremo la stella della squadra, Sofia Jakobson, protagonista con due reti nella recente sfida contro le russe dello Zvezda nei sedicesimi di finale, e al suo fianco si disporrà Stina Blackstenius. A centrocampo, invece, linea mediana presieduta da Anouk Dekker e Sandie Toletti, col compito di fare da mente alla squadra, ma nel contempo anche di tamponare le scorribande avversarie. Larga a destra si disporrà invece Clarisse Le Bihan con Katrine Veje sul versante mancino. Infine la difesa, disposta a quattro, con capitan Sembrant e Agard coppia di centrali, mentre Torrent e Karchaoiu saranno rispettivamente i terzini di destra e di sinistra. In porta andrà Meline Gerard.

