Calendario Coppa Italia/ Date di ottavi e quarti di finale: si comincia con l’Inter e si chiude con la Roma. Reso noto il programma per le prossime sfide della Tim Cup

08 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Vincenzo Montella, Milan - LaPresse

La Lega Serie A ha diffuso in queste ore le date relative ai match valevoli per gli ottavi di Coppa Italia e i quarti di finale della stessa manifestazione nazionale. Le partite valevoli per gli ottavi di si disputeranno fra metà e fine dicembre, mentre i quarti si giocheranno dalla fine del mese prossimo fino all’inizio del gennaio 2018. Si tratta di sfide decisamente di livello visto che tutte le big del Bel Paese entreranno nella manifestazione, leggasi Inter, Milan, Juventus, Roma e Napoli, oltre che Lazio, Fiorentina e Atalanta. Tra l’altro, da quest’anno, con il nuovo calendario che non prevede la pausa natalizia, potrebbe giocarsi un match anche il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre prossimo, così come il 2 gennaio, subito dopo l’arrivo del nuovo anno. Di seguito l’elenco completo con tutte le date relative agli ottavi e ai quarti di finale della Coppa Italia 2017-2018, sottolineando in particolare la presenza del possibile derby di Milano al 27 dicembre.

Il programma degli ottavi di finale

Martedì 12 dicembre Inter – Cagliari/Pordenone

Mercoledì 13 dicembre Fiorentina – Sampdoria/Pescara

Mercoledì 13 dicembre Milan – Chievo/Hellas

Giovedì 14 dicembre Lazio – Spal/Cittadella

Martedì 19 dicembre Napoli – Udinese/Perugia

Mercoledì 20 dicembre Atalanta – Sassuolo/Bari

Mercoledì 20 dicembre Juventus – Genoa/Crotone

Mercoledì 20 dicembre Roma – Torino/Carpi

Il programma dei quarti di finale

Martedì 26 dicembre Lazio/Spal/Cittadella – Fiorentina/Sampdoria/Pescara

Mercoledì 27 dicembre Milan/Chievo/Hellas – Inter/Cagliari/Pordenone

Martedì 2 gennaio Napoli/Udinese/Perugia – Atalanta/Sassuolo/Bari

Mercoledì 3 gennaio Juventus/Genoa/Crotone – Roma/Torino/Carpi

