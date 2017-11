Calendario Serie A/ Date posticipi e anticipi dalla 18esima alla 21esima giornata: Juventus-Roma a Natale

08 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

La Lega Serie A ha reso noto quali saranno i vari posticipi e anticipi che si disputeranno in campionato dal Natale alla Befana, precisamente dalla giornata numero 18 alla 21, che si giocheranno fra il 22 di dicembre 2017 e il 22 del mese successivo, il gennaio 2018. Turni importanti visto che si giocheranno sfide di assoluto livello, a cominciare dal big match scudetto fra Juventus e Roma, che si terrà il 23 dicembre, di sabato, dalle ore 20:45, posticipo serale della 18esima giornata. Attenzione anche all’Inter, che affronterà in casa la Lazio sabato 30 dicembre alle 18:00, e poi ospiterà la Roma domenica 21 gennaio alle ore 20:45, il secondo dei tre posticipi di quel turno. Il Milan, invece, affronterà la Fiorentina all’Artemio Franchi di Firenze sabato 30 dicembre alle 12:30. Di seguito il calendario con tutti gli anticipi e i posticipi in programma fra fine 2017 e inizio 2018.

18ª GIORNATA ANDATA

Venerdì 22 dicembre 2017 ore 18.00 CHIEVO – BOLOGNA

Venerdì 22 dicembre 2017 ore 20.45 CAGLIARI – FIORENTINA

Sabato 23 dicembre 2017 ore 12.30 LAZIO – CROTONE

Sabato 23 dicembre 2017 ore 18.00 MILAN – ATALANTA

Sabato 23 dicembre 2017 ore 20.45 JUVENTUS – ROMA

19ª GIORNATA ANDATA

Venerdì 29 dicembre 2017 ore 20.45 CROTONE – NAPOLI

Sabato 30 dicembre 2017 ore 12.30 FIORENTINA – MILAN

Sabato 30 dicembre 2017 ore 18.00 INTER – LAZIO

Sabato 30 dicembre 2017 ore 20.45 VERONA – JUVENTUS

1ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 5 gennaio 2018 ore 18.00 CHIEVO – UDINESE*

Venerdì 5 gennaio 2018 ore 20.45 FIORENTINA – INTER

Sabato 6 gennaio 2018 ore 12.30 TORINO – BOLOGNA

Sabato 6 gennaio 2018 ore 18.00 ROMA – ATALANTA

Sabato 6 gennaio 2018 ore 20.45 CAGLIARI – JUVENTUS

2ª GIORNATA RITORNO

Domenica 21 gennaio 2018 ore 12.30 ATALANTA – NAPOLI

Domenica 21 gennaio 2018 ore 18.00 CAGLIARI – MILAN

Domenica 21 gennaio 2018 ore 20.45 INTER – ROMA

Lunedì 22 gennaio 2018 ore 20.45 JUVENTUS – GENOA

*se l’Udinese si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, la gara si giocherà sabato 6 gennaio 2018 alle ore 15.00

