Fano Santarcangelo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

08 novembre 2017 Michela Colombo

Fano-Santarcangelo, diretta dall’arbitro Nicolò Marini di Trieste, è la parta in programma oggi mercoledì 8 novembre 2017 alle ore 20.30, valida nella 13^ giornata del girone B del Campionato di Serie C 2017-2018. Entrambe le compagini approdano a questo incontro in un momento importante della loro stagione, anche perché le due squadre possono approfittare della sfida tra Gubbio e Ravenna e recuperare punti in graduatoria. Chi vince accende la luce e può sperare ancora, chi perde dovrà fare i conti con un momento ancor più delicato. Dunque non è assolutamente scontato il risultato, ma ancora una volta il giudice implacabile di questa sfida sarà ovviamente il campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Segnaliamo che la partita Fano Santarcangelo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI FANO SANTARCANGELO

Terremoto in casa Fano dopo l'esonero di mister Cuttone: probabile un 4-2-3-1, non c'è tempo per cambiare modulo in corsa. Miori va in porta, con Ferrani e Gattari al centro della difesa. Masetti e Lanini andranno a completare il reparto difensivo. Dubbi a centrocampo, dove Ekli e Capellupo dovrebbero partire sin dai primi minuti, ma molto probabilmente ci sarà anche spazio per Costantino e Varano. Filippini, Germinale e Melandri andranno sulla trequarti, con quest'ultimo che potrebbe giocarsela con Fioretti. Nelle prossime ore si capirà meglio quali saranno le probabili formazioni. Intanto il Santarcangelo potrebbe rispondere con un 3-4-2-1, difficilmente mister Angelini cercherà un cambiamento nelle prossime ore, per quello si avrà il tempo per lavorarci su. Bastianoni va in porta, mentre Sirignano, Briganti e Bondioli se la giocheranno sulla linea difensiva. Anche il centrocampo non dovrebbe subire nessun tipo di variazione: Toninelli, Dalla Bona, Obeng e Broli potrebbero scendere in campo sin dal primo minuto in questa sfida decisiva. Bussaglia, Palmieri, Moroni e Maloku si giocano i due posti disponibili sulla trequarti: ovviamente anche in questo caso l'impegno ravvicinato potrebbe essere fondamentale ai fini della scelta. In attacco dovrebbe essere confermato ancora una volta Piccioni.

LA CHIAVE DEL MATCH

Fano Santrcangelo sarà una sfida molto importante per entrambe le compagini, dunque bisognerà assolutamente partire con il piede giusto. I primi minuti saranno sicuramente di studio, con le due squadre che cercheranno di capire quale sarà il ritmo giusto. Nella ripresa vedremo la vera natura, con i padroni di casa che cercheranno di premere sull'acceleratore. Sarà comunque una sfida decisiva per entrambe, da non sottovalutare assolutamente in nessun caso: entrambe sanno che il loro futuro passa anche da queste partite, dunque bisogna in ogni modo portare a casa punti.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote proposte dal bookmaker Eurobet, il Fano è leggermente favorito in questa sfida: la vittoria dei padroni di casa è data a 2.25, mentre il pareggio è a quota 3.10. Interessante anche la vittoria del Santarcangelo, quotata a 3.20. Per chi vuole puntare sul segno Under 2.5 può contare su una quota di 1.55, mentre chi vuole rischiare il segno Over può puntare sul 2.30. Equilibrio per quanto riguarda la quotazione dei due segni Goal e No Goal: il primo è di 1.90, mentre il secondo è dato invece a 1.80.

