FeralpiSalò Fermana/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta FeralpiSalò Fermana: info streaming video Sportube.tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita della 13^ giornata di Serie C.

08 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta FeralpiSalò Fermana (LaPresse)

FeralpiSalò Fermana, diretta dall’arbitro Paolo Bitonti de L’Aquila, è la partita in programma oggi mercoledì 8 novembre alle ore 14.30 e valida nella 13^ giornata del girone B del Campionato di Serie C 2017-2018. I padroni di casa arrivano da un buon periodo, con due vittorie e tre pareggi nelle ultime tre sfide: un buon ruolino di marcia se si pensa anche a quello delle altre compagini inserite in queso gruppo del terzo campionato italiano. La Fermana è invece reduce da un periodo negativo, con due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque partite disputate. Ovviamente bisogna migliorare qualcosa, altrimenti si rischia davvero tanto. La sfida di questo pomeriggio sarà comunque equilibrata, anche se i padroni di casa sono leggermente favoriti, ma ancora una volta il giudice implacabile sarà solamente il campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Ricordiamo che la partita FeralpiSalò Fermana non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO' FERMANA

Mister Serena potrà schierare il 4-3-1-2 che tanto sta facendo bene. Caglioni andrà in porta, mentre Ranellucci ed Emerson andranno al centro della difesa. Vitofrancesco e Martin andranno a completare il reparto difensivo. Anche il centrocampo sembra essere quasi fatto con Staiti, Capodaglio e Dettori che saranno i tre che gestiranno le operazioni: nonostante sia un ruolo dispendioso, il tecnico della Feralpi vuole assolutamente affidarsi alle sue certezze in rosa. Boldini agirà sulla tre quarti, mentre Guerra e Ferretti saranno riconfermati in attacco: dopo i due goal contro il Padova resta difficile tenerli in panchina. La Fermana è reduce dalla pesante sconfitta contro l'Albinoleffe, dunque bisogna assolutamente cercare di ritornare a vincere e a collezionare punti. Flavio Destro potrebbe riconfermare il solito 4-4-2, anche perché c'è davvero poco tempo per poter sperimentare: Valentini va in porta, con Urbinati, Comotto, Petrucci e Misin sulla linea difensiva. Da rivedere anche il centrocampo, ma probabilmente verranno schierati Gasperi, Clemente, Gennari e Grieco. In attacco Cremona e Lupoli cercheranno di scardinare la difesa avversaria, anche se non sarà affatto semplice. I cambiamenti dell'ultimo minuto non sono esclusi.

LA CHIAVE DEL MATCH

FeralpiSalò-Fermana sarà una sfida molto importante per entrambe le compagini: I padroni di casa vogliono in ogni modo imporsi, evitando di lasciare altri punti per strada. Anche gli ospiti hanno voglia di conquistare punti dopo uno stop casalingo così importante. In entrambi i casi servono punti, ma sarà un match bloccato. La squadra di Destro cercherà di difendere il risultato dal primo all'ultimo minuto utile, anche se non sarà facile arginare le giocate dei padroni di casa.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote riportate da Eurobet, i padroni di casa sono nettamente favoriti. Per chi vuole puntare sul segno uno ci sarà una quota 1.95: Interessante anche la quota dell'X data a 3.20. Per quanto riguarda il 2, invece, troviamo una quota di 3.90. Da segnalare anche le quote dell'Over e dell'Under: il primo segno viene valutato 2.30, mentre il secondo soltanto 1.55. Più equilibrati i segni Goal e No Goal: nel primo caso si può avere una quota di 1.95, mentre nel secondo un margine di 1.75.

