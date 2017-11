Fiorentina Wolfsburg/ Streaming video diretta tv: probabili, risultato live (Champions League F)

Fiorentina Wolfsburg info streaming video diretta tv: probabili formazioni, risultato live (Champions League Femminile). La Viola in campo questa sera contro le tedesche

08 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Fiorentina calcio femminile - Twitter ufficiale Fiorentina Women's FC

Grande attesa in casa Fiorentina per la sfida contro il Wolfsburg delle ore 19:00, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018. Un match che si giocherà in uno scenario di prestigio come l’Artemio Franchi di Firenze, stadio che accoglie le partite casalinghe della Fiorentina di Pioli. La squadra gigliata viene dalla vittoria contro il Fortuna Hjorring nel doppio incontro dei sedicesimi di finale (2 a 1 per le italiani il risultato complessivo), mentre le tedesche sono reduci da un tennistico 12 a 2 nei confronti dell’Atletico Madrid. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni dell’incontro odierno.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La sfida fra la Fiorentina e il Wolfsburg valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League donne, non sarà visibile in diretta tv, ne a pagamento ne ovviamente in forma gratuita, visto che nessuna emittente televisiva italiana si è assicurata i diritti per questa manifestazione. Per vedere la partita in oggetto si potrà però sfruttare la diretta streaming che trasmetterà senza alcun costo il sito ufficiale della Fiorentina, leggasi violachannel.tv: tutti gli appassionati potranno così gustarsi il match attraverso il proprio personal computer o via smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA WOLFSBURG

Partiamo con il possibile schieramento delle ragazze di Firenze allenata abilmente da Sauro Fattori. La compagine toscana dovrebbe disporsi in campo con un offensivo 3-4-3, lo stesso vistosi all’opera nella recente partita contro il Fortuna. In porta andrà quindi la svedese Stephanie Ohrstrom, schierata dietro ad una linea difensiva a tre composta da Elena Linari in mezzo, con Elisa Bartoli sul fianco sinistro, e Alice Tortelli invece a destra. A centrocampo, la linea mediana sarà occupata da Marta Carissimi in compagnia di Greta Adami, con il compito di offendere e difendere, mentre sulle due fasce avremo Valery Vigilucci e capitan Guagni, rispettivamente sull’out di destra e di sinistra. Infine il tridente offensivo, con la numero 9 Ilaria Mauro nel ruolo di punta centrale, mentre la 10 Bonetti agirà sull’esterno di destra con Caccamo schierata invece a sinistra.

Vediamo anche la probabili formazione del Wolfsburg, che invece dovrebbe schierarsi in campo con un 4-4-1-1 molto offensivo. In attacco, la prima punta più avanzata sarà Tessa Wullaert, reduce da una doppietta contro l’Atletico di Madrid, mentre alle sue spalle, in classica posizione di trequartista, spazio a Pernille Harder, anch’essa in gol due volte contro le Colchoneros. Largo a sinistra, invece, spazio alla numero 11 Popp (tre gol per lei nell’ultima sfida), con Caroline Graham Hansen schierata invece larga a destra. Il centrocampo sarà quindi completato da Gunnarsdottir insieme a Goessling, schierate sulla linea mediana con compiti in particolare di difesa. Infine la retroguardia, che come detto sopra, verrà schierata a quattro, con Martiz e Dickenmann che in fase difensiva si schiereranno “basse”, mentre in fase di possesso palla cercheranno di dare man forte in attacco (attenzione in particolare alla Dickenmann, due gol per lei contro l’Atletico). In mezzo avremo invece capitan Fischer e Peter, schierate davanti al portiere, la numero uno Schult.

