Gavorrano Arezzo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Gavorrano Arezzo: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la tredicesima giornata del girone A di Serie C

08 novembre 2017 Redazione

Diretta Gavorrano Arezzo, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Gavorrano Arezzo, diretta dall'arbitro Matteo Gariglio, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 8 novembre per la tredicesima giornata della Serie C 2017-2018 (girone A), altro turno infrasettimanale nel torneo. Il Gavorrano è il fanalino di coda, ma dopo la serie iniziale di sconfitte ha dato qualche segnale di ripresa e domenica, sotto di due gol sul campo del Monza, è riuscito incredibilmente a strappare un pareggio, riducendo ad un solo punto il ritardo dal Fano penultimo. Rendimento altalenante per l'Arezzo, che ha vinto solo quattro partite ma sta facendo decisamente bene in trasferta, con 10 punti (tre vittorie e un pareggio) conquistati nelle cinque partite esterne. Dovesse migliorare anche il rendimento casalingo, i toscani potrebbero tornare ad ambire ai playoff conn una delle prime posizioni nella griglia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Gavorrano Arezzo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO AREZZO

Il Gavorrano di mister Favarin potrebbe schierare il solito 3-5-2. In porta dovrebbe essere riconfermato Salavalaggio, mentre il reparto difensivo verrà molto probabilmente formato da Cretella, Salvadori e Ropolo. Papini è sicuro di un posto sulla fascia, mentre Borghini e Gemignani si contendono il posto sull'out di sinistra. Vitiello, Moscati e Finazzi dovrebbero andare a centrocampo, ma occhio a Conti, che potrebbe entrare a gara in corso. Malotti, Merini, Lombardi e Mosti si giocano invece le due maglie al centro dell'attacco: il tecnico deciderà solamente nelle prossime ore chi schierare in questo reparto.

L'Arezzo potrebbe rispondere con un 3-5-1-1 molto offensivo. In porta andrà Borra, con Rinaldi, Sabatino e Varga sulla linea di difesa. Luciani, Corradi, Foglia, De Feudis e Cenetti dovrebbero essere i cinque centrocampisti, mentre Cutolo e Moscardelli andranno in attacco. Ovviamente le scelte dell'ultimo minuto verranno prese soltanto tra poche ore, al termine delle varie rifiniture. Solo con i convocati capiremo meglio quali saranno le intenzioni dei due mister.

LA CHIAVE TATTICA

Vedremo sicuramente una sfida combattuta e con tante possibilità sia da una parte che dall'altra. La votglia di vincere è tanta, ma il Gavorrano non deve in nessun modo lasciarsi coinvolgere. Serve una vittoria anche in casa Arezzo, dunque i primi minuti saranno di studio. Una sfida molto combattuta, soprattutto nel secondo tempo, dove capiremo la forza offensiva delle due compagini. Solo in quel momento sapremo con certezza come finirà la sfida, in base a come le due squadre entreranno in campo nel secondo tempo.

QUOTE E SCOMMESSE

Stando alle quote di Eurobet, gli ospiti sono leggermente favoriti. La vittoria dell'arezzo è data a 2.35, mentre il pareggio è a quota 3.10. Molto interessante anche la vittoria dei padroni di casa, che paga 3 volte la posta. Per chi vuole giocare l'Under può puntare su una quota di 1.68, mentre per chi ha bisogno di una quotazione doppia può affidarsi al simbolo Over, dato a 2.05. Sul numero di Goal ci sono anche le quote Goal e No Goal: nel primo caso abbiamo una quota di 1.75, mentre nel secondo di 1.95.

© Riproduzione Riservata.