Giana Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

08 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Giana Piacenza, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Giana Erminio Piacenza, partita che sarà diretta dall'arbitro Daniele De Santis, si gioca alle ore 16:30 di mercoledì 8 novembre: siamo nella tredicesima giornata del girone A della Serie C 2017-2018. La Giana Erminio ha bisogno dei tre punti: non vince da quattro partite ed è reduce dal pesante 0-3 subito sul campo dell'Olbia, che l'ha ulteriormente avvicinata alla zona retrocessione. Il Piacenza è in ripresa dopo un pessimo avvio, ma il 4-1 di Prato è comunque arrivato dopo tre partite in cui gli emiliani avevano ottenuto soltanto un punto, indice di un rendimento ancora troppo altalenante per sognare in grande.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Giana Erminio Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO PIACENZA

La squadra di Cesare Albè proporrà sicuramente il 4-4-1-1, marchio di fabbrica della compagine lombarda. Sanchez andrà in porta, mentre Bonalumi e Montesano andranno a comporre la coppia di centrali. Perico e Foglio cercheranno di completare il reparto. Iovine andrà invece sulla corsia destra, mentre Pinto e Chiarello si giocano un posto da titolare sulla sinsitra. Pinardi, Bardelloni e Marotta sono i tre che cercheranno di contendersi le due maglie a centrocampo. In attacco Perna, Bruno e Gullit sembrano essere i tre che si giocheranno le due maglie disponibili: c'è il problema del goal e qualcuno deve prendersi l'onere di risolvre questo problema.

Il Piacenza torna in campo dopo la vittoria roboante in casa del Prato. Sicuramente mister Franzini cercherà di schierare in campo una compagine agguerrita. Fumagalli va in porta, con Mora, Pergreffi, Masciangelo e Nobile sulla linea difensiva. A centrocampo Bini, Della Latta, Morosini e Segri cercheranno di costruire gioco per le due punte Romero e Scaccabarozzi. Sicuramente il tecnico dei piacentini cercherà anche di fare le sue valutazioni e schierare una formazione comunque agguerrita in mezzo al campo. Il tutto dipenderà anche da come la compagine recupererà da questo impegno ravvicinato: domani sapremo con certezza chi scenderà in campo dal primo minuto.

LA CHIAVE TATTICA

Gli ospiti cercheranno di attaccare sin dai primi minuti, proprio perché cercheranno di portare a casa punti preziosi. I padroni di casa cercheranno di difendersi al meglio, anche perché in un momento psicologico simile si rischia davvero di fare una figuraccia incredibile. Ci vorranno accortezza e precisione per evitare l'ennesimo tracollo, dunque il tutto potrà decidersi nel secondo tempo. Solo in questo frangente capiremo chi veramente potrà vincere la sfida.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote proposte da Eurobet, la Giana Erminio è sorprendentemente favorita, con una quotazione di 2.15. Il segno X vale ben 3.15, mentre la vittoria del Piacenza è data a 3.35. Probabilmente questa quota è influenzata dal periodo negativo della squadra attraversato nelle ultime gare. Il segno Under è a 1.70, mentre il segno Over è dato dai quotisti a 2.02. Interessante il simbolo No Goal, a quota 1.95, mentre il segno Goal è dato a 1.75.

