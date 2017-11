Gubbio Ravenna/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

08 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Gubbio Ravenna (LaPresse)

Gubbio-Ravenna, diretta dall’arbitro Davide Miele di Torino, è la partita in programma oggi mercoledi 8 novembre 2017, alle ore 18.30 e valida nella 13^ giornata del girone B del Campionato di Serie C 2017-2018. I padroni di casa approdano a questo turno da un periodo altalenante nei risultati, avendo alle spalle anche la sconfitta arrivata nel turno precedente contro il Renate: coontro i primi della classe non era affatto semplice vincere, ma ora è arrivato il momento di tornare a fare punti. Periodo davvero negativo per i ravennati, che arrivano a questo secondo turno infrasettimanale da quattro sconfitte ed un pareggio in cinque partite. Lo 0-0 di Mestre deve assolutamente far prendere fiducia ai romagnoli, ma in un periodo così negativo non è assolutamente semplice averla: proprio per questo motivo è necessario salire in cattedra e vincere questo match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Gubbio Ravenna non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO RAVENNA

Mister Pagliari va verso la riconferma del 4-4-1-1, modulo visto contro il Renate: Volpe quindi andrà probabilmente in porta, mentre Burzigotti e Dierna agiranno al centro della difesa. Kalombo e Lo Porto andranno a posizionarsi sulle corsie esterne, mentre Paolelli sarà certo di un posto sull'out di destra, mentre Ciccone e Manari si giocano un posto sulla sinistra. Due maglie da titolare per tre posti a centrocampo: Giacomarro, Ricci e Sampietro si giocano i posti disponibili a centrocampo. Dubbi anche in attacco per via degli impegni ravvicinati: Casiraghi, Jallow e Marchi si giocano un posto al centro dell'attacco. Assente annunciato Cazzola per via dell'espulsione nell'ultimo turno. Il Ravenna risponderà molto probabilmente con un 3-5-2. Qualche dubbio per mister Antonioli, che schiererà Venturi tra i pali e la difesa a tre composta da Ierardi, Lelj e Venturini. Ballardini va sulla destra, mentre Magrini e Barzaghi si giocano un posto sulla sinistra. A centrocampo Selleri , Severini, Papa, Cenci e Piccoli si giocheranno i tre posti disponibili: l'impegno ravvicinato sarà un fattore fondamentale per determinare la scelta. Dubbi anche in attacco: Broso e Samb Fallou potrebbero partire dal primo minuto, ma occhio a Maistrello e De Sena, visto che i due sono pronti a dire la loro per poter scendere in campo dal primo minuto.

LA CHIAVE DEL MATCH

Sarà una sfida molto combattuta quella tra Gubbio e Ravenna, soprattutto nel finale. Servono punti ad entrambe le compagini, dunque sarà necessario vincere e convincere sin dal primo minuto. Non sarà per nulla semplice imporsi in una sfida così complessa, anche perché entrambe hanno dimostrato di giocare un buon calcio. Spazio dunque al gioco sulle fasce, ma la partita si giocherà a centrocampo, dove ci sarà poco spazio per poter imbastire la manovra: sarà proprio in quella zona che arriverà la chiave del match.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote di Eurobet, i padroni di casa sono leggermente favoriti. Il segno 1, infatti, è quotato a 1.90. Interessante anche il segno X, dato a 3.25, mentre il segno 2 è a quota 4.05. Per chi vuole scommettere sul segno Under può contare su una quota 1.55, mentre il segno Over è dato a 2.30. Interessante anche i segni Goal e No Goal: 2.00 per il primo, mentre la seconda quota è di 1.72, molto interessante visti gli ultimi esiti.

