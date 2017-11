Livorno Viterbese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Livorno Viterbese: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la tredicesima giornata del girone A di Serie C

08 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Livorno Viterbese, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Livorno Viterbese, partita diretta dal signor Fabio Natilla della sezione di Molfetta, va in scena alle ore 16:30 di mercoledì 8 novembre per la tredicesima giornata nel girone A della Serie C 2017-2018. E' un periodo d'oro per il Livorno di Andrea Sottil: dopo il colpaccio sul campo del Siena, seconda in classifica e rivale più accreditata per la promozione diretta, i labronici hanno fatto un bel balzo in avanti per la promozione diretta. E' vero, è sicuramente presto per fare questi discorsi, ma ci sono dei dati importanti a sostegno di questa tesi: gli amaranto, oltre ad essere la squadra con il miglior rendimento sia in casa che in trasferta, sono a +5 sul Siena, un vantaggio che diventa potenzialmente +8 considerando che i bianco-neri hanno ancora il proprio turno di riposo da scontare.

Non ci si poteva augurare di meglio, in 11 gare giocate, dagli uomini di Sottil, che sono anche l'unica squadra ancora imbattuta del girone e quella con il miglior rapporto differenza reti. Insomma, numeri da schiacciasassi, e da squadra destinata a dominare in volata il girone A della Serie C verso una promozione che la piazza non può più aspettare. L'unico errore da non commettere per una squadra esperta ed un tecnico navigato come Sottil, sarà di adagiarsi sugli allori e rallentare i ritmi, scelte che questo campionato potrebbe non perdonare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Livorno Viterbese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO VITERBESE

Uno sguardo ai possibili schieramenti in campo al Picchi. Il tecnico del Livorno Sottil si affida ad un 4-2-3-1 con Polidori in porta, Franco, Gasbarro, Pirrello e Pedrelli in difesa. In mediana recupera chance Bruno, che dovrebbe partire dall'inizio con Luci, con Murilo da trequartista. Doumbia e Perez saranno gli esterni alle spalle di Vantaggiato. Fra gli indisponibili il portiere Mazzoni alle prese con una brutta frattura al volto. Dall'altra parte l'allenatore della Viterbese Nofri inserisce un 4-3-3 con Iannarillo fra i pali, Varutti, Pacciardi, Sini e Celiento in difesa. A centrocampo Cenciarelli, Baldassin e Kabashi formeranno il trio di partenza, con probabile panchine dal primo minuto per l'esperto Musacci. In attacco pronti Ngissah e Tortori alle spalle di Razzitti, mentre Jefferson non ha ancora smaltito il problema fisico della scorsa settimana.

IL CONTESTO

L'avversario di questo turno al Picchi sarà la Viterbese, squadra che dallo scorso 10 ottobre è allenata da Federico Nofri. Per chi se lo fosse perso, infatti, la panchina di Bertotto in seguito alla sconfitta contro il Monza; nonostante una classifica positiva (addirittura più allora che oggi), il presidente Camilli non aveva digerito alcune scelte del suo giovane tecnico, scegliendo l'immediato cambio siulla panchina. Con l'arrivo di Nofri, però, i risultati conseguiti dai laziali non sono stati sicuramente esaltanti, ed hanno portato alla conquista di soli 5 punti in 4 gare. Una media sufficiente, per una squadra che punta a rimanere nelle parti alte della classifica, ma non tale per ritornare fra le prime 3-4 posizioni, come la Viterbese era stata per 5-6 giornate di fila. L'impegno sulla carta più ostico della stagione arriva alla 13esima giornata, quasi a mettere alla prova sia il lavoro svolto dal tecnico Nofri, che lo spirito di orgoglio e di rivalsa di questa formazione. Sarà complicatissimo uscire indenni dal Picchi, ma anche un pareggio non sarebbe sgradito alla piazza e alla società. Nell'ultimo precedente fra le due squadre giocato al Picchi, gli amaranto si imposero per 1-0, ma avevano pareggiato la gara di andata a Viterbo.

QUOTE E SCOMMESSE

Ecco le principali quote che l'agenzia di scommesse Snai ha fornito per la partita dell'Armando Picchi: segno 1 per la vittoria del Livorno offerto a 1,70, segno 2 per l'affermazione della Viterbese quotato 4,75 e segno X che identifica il pareggio che vi permetterebbe di guadagnare 3,50 volte la somma che avrete deciso di piazzare.

© Riproduzione Riservata.