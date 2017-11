Lucchese Prato/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lucchese Prato: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la tredicesima giornata del girone A di Serie C

08 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Lucchese Prato, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Lucchese Prato, mercoledì alle ore 20:30, è diretta dal signor Francesco Cosso e rientra nel programma della tredicesima giornata del girone A di Serie C 2017-2018. I padroni di casa arrivano da un buon momento di forma, con una vittoria, una sconfitta e tre pareggi nelle ultime cinque partite; un buon modo per portare avanti una salvezza tranquilla, con uno sguardo ai play off. Il Prato vuole salvarsi, ma non sarà per niente semplice togliersi da una situazione di classifica davvero scomoda: parliamo di una penultima posizione, con una vittoria soltanto. Nelle ultime cinque sono arrivate quattro sconfitte e un pareggio. Di sicuro servirà mettere qualcosa in più in questa sfida per poter evitare il peggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Lucchese Prato non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PRATO

Giovanni Lopez potrebbe schierare un 4-4-2, che in corso d'opera potrebbe trasformarsi in un 3-5-2. Albertoni va in porta, con Cecchini, Arrigoni e Capuano sulla linea difensiva. Merlonghi, Fanucchi, Baroni, Nolé e De Vena agiranno molto probabilmente sulla linea di centrocampo, per poter permette ad Espeche e Damiani di scardinare la difesa del Prato. Gli ospiti potrebbero rispondere con un 4-3-3 molto offensivo: Catalano deciderà soltanto nelle prossime ore quali saranno gli uomini che scenderanno in campo. Probabilmente vedremo Alastra in porta, con Polo, Marzorati, Martinelli e Badan sulla linea difensiva. A centrocampo qualche dubbio: Marini, Bonetto, Liurni, Tchanturia e Varni si giocheranno le tre maglie da titolare a disposizione, ma non sarà semplice capire come verranno schierati: questo reparto è molto dispendioso e dunque si sceglierà sicuramente un ricambio per il prossimo match, anche se si cercheranno iù conferme che incertezze. Anche in attacco ci sono quattro candidati per tre maglie: Ceccarelli e Piscitella sembrano i due più sicuri del posto, mentre Orlando e Fantacci si giocheranno sicuramente il ruolo di prima punta, con il primo favorito sul secondo.

LA CHIAVE TATTICA

Ovviamente il Prato dovrà in ogni modo cercare di fare punti, altrimenti si rischia troppo. Occhio alle scelte dei padroni di casa, che potrebbero comunque essere stravolte proprio per via del doppio impegno. I padroni di casa sono sicuramente favoriti. Non sarà semplice affrontarli, anche perché sicuramente metteranno in campo tutta la loro esperienza per poter portare a casa un buon risultato. Occhio anche al fattore pubblico, che potrà essere decisivo. Infatti gli ospiti si difenderanno sicuramente e cercheranno di affidarsi alle ripartenze. Solo in questo modo sarà possibile portare a casa buoni punti da una trasferta difficile. In caso contrario il Prato rischia molto, ovvero l'ottava sconfitta in campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote proposte dal bookmaker Eurobet, i padroni di casa sono nettamente favoriti. Il segno 1, infatti, è dato a quota 1.70, mentre il segno X è a quota 3.45. Molto interessante la vittoria del Prato, che non è quotata altissima: infatti il segno 2 è dato a 5.00. Il segno Under 2.5 viene quotato 1.72, mentre il segno Over ha un'ottima quota: parliamo di due volte la posta in caso di vittoria. Per chi volesse giocare anche i segni No Goal e Goal può farlo su una quota davvero interessante: parliamo di 1.87 e 1.83.

