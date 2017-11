Padova Mestre/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Padova Mestre: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C

08 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Padova Mestre, Serie B girone C (Foto LaPresse)

Padova Mestre è una partita che, diretta dall'arbitro Federico Dionisi (sezione de L'Aquila) si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 8 novembre, per la tredicesima giornata nel campionato di Serie C 2017-2018 (girone B). Una partita davvero molto interessante: il Padova si sta mantenendo nelle primissime posizioni della classifica anche se domenica ha perso l'occasione di volare in testa pareggiando 2-2 contro la Feralpisalò. Il Mestre viene invece dalla vittoria di misura contro il Bassano (1-0), che ha aumentato le possibilità di playoff della squadra veneta che, ricordiamo, è neopromossa in Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Padova Mestre, tredicesima giornata del girone B in Serie C, non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Per il Padova guidato dall'esperto Pierpaolo Bisoli le concorrenti per l'obiettivo promozione non devono essere temute: la società ha allestito un organico probabilmente ancora più completo rispetto a quello dello scorso anno (in cui i bianco-rossi furono eliminati nei play-off) e l'obiettivo diventa automaticamente il ritorno in cadetteria senza bypassando la post-season. Sarà una missione complicata, e nonostante la formazione sulla carta sia di primissimo livello si sono presentate delle concorrenti motivate e di livello, come lo stesso Renate ma anche il Mestre, avversario di questo turno. I veneziani, infatti, grazie all'importante successo nel difficile derby contro il Bassano, si sono portati alla quinta posizione della classifica del girone B, superando proprio i vicini del Bassano e raggiungendo la Sambenedettese. Il classico match fra 6 punti, allora, dividerà le due squadre: in caso di successo del Padova, le distanze fra le due squadre si allungherebbero a 6 punti, ma in caso contrario gli ospiti raggiungerebbero la stessa quota dei Biancoscudati. Ricordiamo che la formazione allenata da Zironelli viene da un periodo positivi che ha portato a 5 risultati utili di fila; l'ultima sconfitta risale ad un mese fa, K.O. interno contro la Sambenedettese.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA MESTRE

Uno sguardo alle probabili formazioni: il tecnico di casa Bisoli dovrebbe confermare in campo il 4-3-1-2 con cui la squadra ha pareggiato nel match contro la Feralpisalò. Davanti a Bindi, regolarmente fra i pali, vedremo Contessa e Madonna sugli esterni di difesa, Trevisan e Cappelletti centrali. A centrocampo Belingheri, Pinzi e De Risio dovrebbero formare la cintura centrale, con Nico Pulzetti avanzato nel ruolo di trequartista. In avanti Guidone dovrebbe giocare in coppia con il giovane Capello, ma non è escluso un ritorno da titolare di Chinellato per il fattore turn-over. Dall'altra parte Zironelli si affida ad un 3-5-2 con Gagno in porta, Gritti, Perna e Politti in difesa. A centrocampo Boscolo e Casarotto saranno le mezzali ai fianchi di Rubbo, che giocherà nel ruolo di mediano interno. In attacco avanzano le possibilità per Sottovia, probabile titolare accanto a Spagnoli nel tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

Quello fra Padova e Mestre si candida ad essere l'incontro più interessante di questo turno; due squadre in salute, infatti, entrambe reduci da un buon periodo di forma, si contenderanno 3 punti pesanti per la classifica. Molto importante sarà il contributo da parte dei centravanti, che da soli fanno quasi tutto il gioco offensivo delle due squadre: miglior marcatore degli euganei è Capello, 6 gol in 10 gare per lui, mentre nel Mestre Sottovia è a quota 4.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco presentate le principali quote offerte dal bookmaker SNAI, una delle tante agenzie di scommesse ad aver stilato i pronostici per questa partita: il segno 1 per la vittoria del Padova vale 1,75, il segno X che identifica il pareggio arriva a 3,35 mentre il segno 2 per il successo esterno del Mestre vi permetterebbe di guadagnare 4,75 volte la cifra investita.

