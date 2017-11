Pistoiese Siena/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

08 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Pistoiese Siena, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pistoiese Siena, alle ore 20:30 di mercoledì 8 novembre, è diretta dall'arbitro Davide Curti e rientra nel programma della tredicesima giornata di Serie C 2017-2018, girone A. Andiamo a vedere come si presentano le due squadre alla vigilia di questo importante derby toscano. I padroni di casa, formazione allenata da Paolo Indiani, sono reduci da 4 risultati utili di fila, grazie a cui stazionano al momento all'11esimo posto della classifica del girone. Dopo il K.O. sul campo della Giana Erminio, infatti, gli uomini in maglia Arancio hanno prima bloccato sul pari Lucchese e Pontedera, poi vinto nella gara interna contro il Prato. Nell'ultima sfida in ordine cronologico, invece, è arrivato il pari sul campo del Pisa per 3-3, arrivato peraltro allo scadere grazie ad una rete di Zullo al minuto numero 94.

Una squadra ritrovata, dunque, dal punto di vista psicologico e morale, per il tecnico Indiani, che ha potuto constatare un miglioramento anche nelle prestazioni lontano dal Melani. Un dato particolare riguarda il prossimo match contro il Siena: si tratta, infatti, del quinto derby consecutivo in campionato, una sorta di record in questa manifestazione. L'avversario di questo turno per la Pistoiese di Indiani è un Siena in un momento decisamente no, che dopo aver perso la vetta della classifica rischia ora di vedere pericolosamente allontanarsi i corregionali del Livorno in testa. Dopo la clamorosa caduta in casa contro il Monza, infatti, i bianco-neri attendevano in casa in uno scontro diretto importantissimo proprio i rivali del Livorno, che nel frattempo avevano effettuato il sorpasso. Nella gara del Franchi, però, gli ospiti si erano portati avanti grazie a Vantaggiato, per poi ritrovare la parità soltanto all'85'. Quando ormai un buon pareggio sembrava essere messo in cassaforte, ecco che al 93esimo una nuova rete di Vantaggiato ha regalato la vittoria ai suoi, che hanno aumentato a 5 le lunghezze di distanza dal Siena. La formazione allenata da Michele Mignani si ritrova ora costretta a fare 6 punti nelle gare contro Pistoiese e Pontedera, che precedono il turno di riposo obbligatorio. In virtù di ciò, e del proprio turno di pausa giù scontato, il Livorno detiene un potenziale margine di +8 sul Siena e l'attuale vantaggio negli scontri diretti, dati che pesano al momento come un macigno sul morale e le ambizioni di promozione diretta della Robur. In 4 precedenti giocati in Serie C nelle ultime due stagioni, il bilancio è di 3 pari e di una vittoria per la Pistoiese. L'ultimo confronto in cadetteria risale invece al 2002, con vittoria esterna del Siena per 2-0 al Melani.

Per quanto riguarda l'analisi delle probabili formazioni, il tecnico di casa Indiani dovrà fare a meno di Papini, Rafati, Boggian e del capitano Priola, alle prese con problemi fisici. In campo allora un 5-4-1 con Zaccagno in porta, Zappa, Zullo, Rossini, Quaranta e Molas nella linea difensiva. A centrocampo Minardi e Hamlili saranno i due centrali, mentre Luperini e Regoli giocheranno sugli esterni qualche metro in avanti. In attacco l'unica punta sarà Ferrari. Mignani dovrebbe inserire, invece, un 4-3-3 con Pane in porta, Iapichino, D'Ambrosio, Sbraga e Brumat da sinistra verso destra in difesa. A centrocampo ci sarà Gerli davanti la difesa, con Cristiani e Vassallo da interni. In attacco Campagnacci e Guberti sono favoriti per una maglia da titolare sugli esterni, con Marotta nel ruolo di unica punta al centro.

Ecco le quote dei segni fissi (1X2 finale) proposti dall'agenzia di scommesse SNAI per il match del girone A di Serie C: segno 1 per la vittoria della Pistoiese a 2,70, segno X per il pareggio che viene quotato a 3,05 e segno 2 per la vittoria del Siena pari a 2,60 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

