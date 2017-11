Pontedera Cuneo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pontedera Cuneo: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la tredicesima giornata del girone A di Serie C

08 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Pontedera Cuneo, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pontedera Cuneo, diretta dall'arbitro Daniele De Remigis, vale per la tredicesima giornata del girone A di Serie C 2017-2018: si gioca mercoledì 8 novembre alle ore 14:30, nel secondo turno infrasettimanale della stagione. Tredicesimo posto in classifica, ma tre vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque partite. Un ruolino di marcia davvero impressionante dopo un avvio davvero da dimenticare: il Pontedera ospita il Cuneo, che invece è reduce da quattro sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque. Due situazioni di classifica totalmente opposte, due situazioni davvero complesse. Ma non sarà di certo questo il match che può fermare la voglia dei piemontesi di salvarsi. Serve una gran prova di forza, serve assolutamente tornare in alto, anche se in casa del Pontedera tutto può succedere. Sarà sicuramente una sfida spettacolare sin dall'inizio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pontedera Cuneo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA CUNEO

Mister Maraia potrebbe riproporre la stessa formazione vista contro la Pro Piacenza. Contini va in porta, mentre Vettori e Spinozzi saranno i due difensori centrali. Il reparto difensivo verrà probabilmente completato da Risaliti e Caponi. A centrocampo probabile gli innesti di Pesenti e Gargiulo sulle corsie esterne, mentre Pinzauti e Corsinelli andranno in cabina di regia per cercare di gestire le operazioni e costruire palloni giocabili per Calcagni e Frare. I due attaccanti cercheranno di scardinare la difesa ospite.

La squadra allenata da Massimo Gardano vorrà riscattare la sconfitta arrivata contro l'Arzachena. Stancampiano dovrebbe essere il portiere nel 4-3-3, mentre Conrotto e Boni andranno a formare la coppia di centrali. Interessante anche l'utilizzo di Quitadamo e Testoni sulle corsie esterne. A centrocampo cnon ci dovrebbero essere cambi, con Gerbaudo, Pellini e Rosso in campo sin dal primo minuto. Essendo questa una zona di maggiore dispendio energetico, sicuramente ci potrebbero essere dei cambi a gara in corso. Anastasia si giocherà un posto da titolare con Martino, mentre Aperi e Mobilio si giocheranno un posto come prima punta. Stando alle ultime indicazioni degli allenamenti, Zamparo dovrebbe essere l'unico sicuro di un posto da titolare.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà una sfida molto combattuta, soprattutto nel primo tempo. I padroni di casa sono in fiducia ed un pensiero ai play off potrebbero farlo. Infatti cercheranno di sfruttare questa inerzia positiva, ma soprattutto cercheranno di giocarsela davanti al proprio pubblico. Non è esclusa però una reazione del Cuneo: i piemontesi devono assolutamente cercare una reazione ad un periodo davvero negativo e questa sfida potrebbe essere alla loro portata. Vedremo dunque una bellissima sfida fin dall'inizio, con tanti spunti anche per capire quale sarà il reale andamento della stagione.

QUOTE E SCOMMESSE

Esaminando le quote proposte da Eurobet, vediamo come i padroni di casa siano leggermente favoriti. La vittoria è infatti quotata 1.92, mentre il pareggio è dato a 3.20. Il segno 2, ovvero la vittoria degli ospiti, è quotata 3.90. Bassa la quota dell'Under 2.5, data a 1.55, mentre il segno Over è a quota 2.30. Goal e No Goal hanno una quotazione più equilibrata: parliamo di 1.95 e 1.75.

