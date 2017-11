Pro Piacenza Monza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Piacenza Monza: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la tredicesima giornata del girone A di Serie C

08 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Pro Piacenza Monza, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pro Piacenza Monza, diretta dall'arbitro Valerio Maranesi (sezione di Ciampino) si gioca alle ore 16:30 di mercoledì 8 novembre, turno infrasettimana - tredicesima giornata del girone A - nel campionato di Serie C 2017-2018. I padroni di casa sono fermi attualmente al terzultimo posto della classifica del girone A e sono reduci da 3 K.O. nelle ultime 4 gare. La formazione allenata da Fulvio Pea, dopo la positiva stagione dello scorso anno, in questa prima fetta di stagione non è riuscita a replicare i buoni risultati conseguiti nella scorsa annata. Troppe le 6 sconfitte rimediate in 11 gare di stagione, fra cui ben 4 fuori casa che la rendono la peggior formazione del girone per rendimento esterno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pro Piacenza Monza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Alla base di questa evidente involuzione rispetto alla squadra dello scorso anno ci potrebbero essere diverse ragioni, e probabilmente una loro concomitanza ha prodotto la classifica che ora vediamo. Il reparto d'attacco, con solo 9 gol totalizzati, è sicuramente sul banco degli imputati, ma i limiti caratteriali e mentali di questa squadra sono altrettanto evidenti, tanto nella difficoltà a chiudere le gare quanto in quella di saper rimontarle. Lo stesso allenatore Fulvio Pea, che in passato ha conosciuto palcoscenici e progetti anche più ambiziosi, ha ammesso di vedere una squadra in difficoltà e teme per il colpo psicologico di questa serie di risultati negativi. Al Garilli arriva in occasione di questo turno il Monza di Marco Zaffaroni, una squadra che nel suo percorso di 12 gare affrontate fino ad ora ha lasciato vedere grandi potenzialità e possibilità di chiudere la stagione in un'ottima posizione.

L'attuale sesto posto in classifica, frutto di 5 vittorie, 4 pari e 3 sconfitte, consente ai brianzoli di rimanere collegati al gruppone play-off, con la speranza di arrivare al giro di boa in una posizione strategica per affrontare il girone di ritorno. Nelle prossime 3 gare, che dividono i lombardi dalla sosta forzata per turno di riposo, l'obiettivo diventa allora conquistare almeno 6 punti, per non rischiare di uscire fuori dalla griglia. Ricordiamo che i brianzoli sono reduci dal pareggio interno di domenica contro il Gavorrano, risultato per certi aspetti deludente considerata la posizione in classifica dei toscani, ma accettabile dopo lo spettacolare 3-0 di Siena.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PIACENZA MONZA

Passando all'analisi delle probabili formazioni, il tecnico di casa Pea inserisce un 4-3-3 con Gori in porta e difesa, da sinistra verso destra, formata da Messina, Calandra, Belotti e Beduschi. A centrocampo scelte obbligate per l'ex mister del Sassuolo, che conferma Barba e Aspas ai lati di La Vigna. In attacco Musetti sarà affiancato sugli esterni da Alessandro e Bazzoffia, favoriti su Starita per una maglia da titolare. Dall'altro lato Zaffaroni è alle prese con pochi dubbi in vista di questa gara infrasettimanale; in porta confermato Liverani, con Origlio, Caverzasi, Riva e Carissoni in difesa. A centrocampo D'Errico e Giudici saranno sugli esterni, con il ritorno di Galli favorito sulla presenza di Romanò dal primo minuto. In attacco spazio al capocannoniere della squadra Giudici, che agirà in coppia con Cori. L'uomo più in forma nella fila agli ordini di Zaffaroni è Luca Giudici, calciatore partito a fari spenti in un modulo che non gli rende vita facile, ma che ha saputo adattarsi e segnare ben 6 reti. Vedremo come questo elemento condizionerà la gara e le stesse scelte degli allenatori.

QUOTE E PRONOSTICO

Queste sono le quote offerte dall'agenzia di scommesse SNAI per la gara in esame: il segno 1 per la vittoria del Monza vale 2,60; distacco minimo per il segno 2 (vittoria Monza) quotato 2,65, mentre il segno X per il pareggio è quotato 3,10 volte la cifra che deciderete di investire sulla partita dello stadio Garilli.

