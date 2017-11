Reggiana Pordenone/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

08 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Reggiana Pordenone, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Reggiana Pordenone, partita diretta da Lorenzo Maggioni (sezione di Lecco), si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 8 novembre nel turno infrasettimanale di Serie C 2017-2018: per il girone B siamo alla tredicesima giornata. La Reggiana è reduce da un'importante vittoria contro il Fano, che le ha permesso di uscire dalla zona play-out e di provare a rilanciarsi in classifica. Il Pordenone dal canto suo ha perso ulteriore terreno dalla vetta della classifica dopo tre pareggi e la prima sconfitta in campionato, arrivata nell'acceso derby regionale contro la Triestina; i neroverdi ora si trovano a tre punti dalla capolista Renate, ma hanno una gara in più rispetto ai lombardi (non avendo ancora effettuato il proprio turno di riposo) e rischiano di scivolare addirittura a meno sei dalla cima. Ecco perché il successo nel turno infrasettimanale diventa un obbligo per entrambe le compagini, abituate nel recente passato a sfide al vertice.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Reggiana Pordenone non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA PORDENONE

La Reggiana di mister Sergio Eberini utilizzerà il modulo di gioco 4-3-1-2 con il trequartista alle spalle delle due punte. Il portere sarà Narduzzo, i difensori saranno i due terzini Lombardo e Ghiringhelli e i centrali Crocchianti e Panizzi, a centrocampo ci saranno Bovo, capitan Genevier e Bobb. Sulla trequarti si posizionerà Carlini, che darà man forte alle due punte centrali Altinier e Cesarini. Il Pordenone del tecnico Leonardo Colucci (ex della sfida) invece si posizionerà con l'albero di Natale; in porta ci sarà Perilli, accompagnato dalla difesa composta da Formiconi e capitan De Agostini sulle fasce, e al centro da Bassoli e Parodi. Sulla linea mediana giocheranno l'interditore Buratto e le due mezzali Burrai e Misuraca. Il trio d'attacco sarà formato da Maza e Martignago alle spalle della punta Magnaghi.

LA CHIAVE TATTICA

I due moduli offensivi delle due squadre suggeriscono una gara aperta e ricca di occasioni. Il Pordenone ha il miglior attacco del girone, ma una delle difese peggiori, mentre la Reggiana sta segnando col contagocce, avendo insaccato sei volte il pallone in dodici sfide giocate. La Reggiana dovrà difendere con molta attenzione, abbassandosi con le mezzali per evitare di essere sorpresa fra le linee dal trequartista avversario o dagli inserimenti dei centrocampisti friulani.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l'agenzia di scommesse Bet365, una delle tante ad aver emesso le quote su questa partita, la squadra favorita per la vittoria è la Reggiana, che giocando fra le mura amiche è data a 2.60. Il risultato di pareggio ha la quota più alta, vale a dire 2.89, mentre il successo esterno del Pordenone è dato a 2.75 volte l'importo giocato.

