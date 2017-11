Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score gironi A, B (13^ giornata)

Nuovo turno infrasettimanale in Serie C 2017-2018: mercoledì 8 novembre si prosegue con il programma della tredicesima giornata e le partite del giorno sono quelle che coinvolgono i gironi A e B. Piatto ricco: le partite in programma sono ben 15. Per il girone A si parte alle ore 14:30 con Pontedera-Cuneo; si prosegue alle 16:30 con Giana Erminio-Piacenza, Livorno-Viterbese e Pro Piacenza-Monza, si continua alle ore 20:30 con Gavorrano-Arezzo, Lucchese-Prato e Pistoiese-Siena. Nel girone B avremo invece alle ore 14:30 Feralpisalò-Fermana, Reggiana-Pordenone, Sambenedettese-Sudtirol e Triestina-Teramo; alle ore 18:30 Gubbio-Ravenna, alle ore 20:30 Fano-Santarcangelo e Padova-Mestre, chiusura con Vicenza-Renate alle 20:45. Tecnicamente ci sarebbe stata anche Modena-Bassano (14:30) ma i canarini sono ufficialmente fuori dal campionato dopo la quarta sconfitta a tavolino della stagione.

Livorno e Siena proseguono nel loro testa a testa: gli amaranto sono riusciti a costruirsi 5 punti di vantaggio e hanno anche una partita in meno essendosi già fermati per il turno di riposo, dunque hanno un bel margine che ora vogliono confermare o addirittura allargare, sfruttando il fatto che la Robur sarà a Pistoia sul campo di una squadra che sta facendo bene, come conferma il 3-3 di Pisa andato in scena domenica. Alle spalle delle prime due sta salendo l’Olbia, tre vittorie nelle ultime quattro ma ancora con la sconfitta nel derby da smaltire; Pisa, Viterbese e Monza hanno perso un’occasione pareggiando nel fine settimana, e allora attenzione alla neopromssa Arzachena che, 10 punti nelle ultime cinque, si è portata ad un tiro di schioppo dalla terza posizione. In coda invece anche il Gavorrano mostra segni di vita, con la doppia rimonta sul Monza e 5 punti tutti conquistati nelle ultime cinque; segno negativo per il Cuneo (tre ko consecutivi), Pro Piacenza e Prato che non vincono da tempo. Anche la Giana Erminio, rivelazione della scorsa stagione, non se la passa bene: i lombardi non vincono da quattro gare nelle quali hanno raccolto 2 punti, e sono scivolati a un solo punto di vantaggio sulla zona playout.

Questo è forse il girone più appassionante di tutti: sei squadre sono raccolte in quattro punti, dai 24 della capolista Renate ai 20 della coppia Sambenedettese-Mestre. Tra queste, solo AlbinoLeffe, Pordenone e appunto Mestre non si sono ancora fermate per il turno di riposo; al momento sembra essere una corsa a chi perde più occasioni, perchè nessuna è ancora riuscita a scavare un margine. Il Renate ha vinto due partite consecutive ma veniva da tre paerggi; il Padova si è fermato contro la Feralpisalò, il Pordenone non vince da quattro gare e la Sambenedettese da tre, entrambe con ko nel weekend. Sono tornate a sorridere Vicenza e AlbinoLeffe, mentre il Bassano rivive gli incubi dello scorso anno: dopo un ottimo avvio e la lotta per la prima posizione, i giallorossi hanno perso le ultime tre fare e adesso sono addirittura ottavi, a -6 dalla vetta. Nelle ultime posizioni, detto del Modena, le ultime tre (Ravenna, Santarcangelo e Fano) non hanno mai vinto nelle ultime cinque partite, ma se non altro le due romagnole hanno u pareggio come ultimo risultato; in timida ripresa la Reggiana (7 punti nelle ultime cinque), il Gubbio procede a singhiozzo ma se non altro oggi sarebbe fuori dai guai. Attenzione al calo della Fermana: nelle ultime cinque partite ha fatto soltanto 3 punti e sta peggiorando la sua situazione.

RISULTATI SERIE C GIRONE A

ore 14:30 Pontedera-Cuneo

ore 16:30 Giana Erminio-Piacenza

ore 16:30 Livorno-Viterbese

ore 16:30 Pro Piacenza-Monza

ore 20:30 Gavorrano-Arezzo

ore 20:30 Lucchese-Prato

ore 20:30 Pistoiese-Siena

CLASSIFICA GIRONE A

Livorno 29

Siena 24

Olbia 23

Pisa 21

Viterbese 20

Arzachena, Monza 19

Piacenza 17

Lucchese, Carrarese 16

Pistoiese 15

Arezzo 14

Pontedera 12

Giana Erminio 10

Alessandria, Cuneo 9

Pro Piacenza 7

Prato 6

Gavorrano 5

RISULTATI SERIE C GIRONE B

ore 14:30 Feralpisalò-Fermana

ore 14:30 Reggiana-Pordenone

ore 14:30 Sambenedettese-Sudtirol

ore 14:30 Triestina-Teramo

ore 18:30 Gubbio-Ravenna

ore 20:30 Fano-Santarcangelo

ore 20:30 Padova-Mestre

ore 20:30 Vicenza-Renate

CLASSIFICA GIRONE B

Renate, Pordenone 21

Padova 20

AlbinoLeffe, Bassano 18

Triestina, Sambenedettese, Mestre, Feralpisalò 17

Vicenza 15

Fermana 14

Sudtirol, Teramo 13

Gubbio 11

Reggiana 9

Ravenna 7

Santarcangelo 6

Fano 5

