Sambenedettese Sudtirol/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sambenedettese Sudtirol: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 13^ giornata del girone B di Serie C

08 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Sambenedettese Sudtirol, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Sambenedettese Sudtirol è una partita che, diretta da Alessandro Prontera, rientra nel programma della tredicesima giornata del girone B della Serie C 2017-2018: squadre in campo mercoledì 8 novembre alle ore 14:30. I padroni di casa arrivano da una sconfitta e due pareggi, ma il quinto posto potrebbe sicuramente dare una motivazione in più per proseguire la corsa play off. Quello contro il Sudtirol match fondamentale per i marchigiani, che vogliono tornare a vincere dopo i tre stop consecutivi. Occhio però agli ospiti, che continuano a gravitare nella zona del treno promozione: vincere e convincere, tornando a fare punti pesanti. Un match equilibrato, una sfida tutta da seguire per poter capire quale sarà l'andamento dei prossimi mesi. E sicuramente questa sfida potrà essere un ago della bilancia decisivo per il cammino delle due compagini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sambenedettese Sudtirol non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE SUDTIROL

Francesco Moriero, allenatore della Sambenedettese, potrebbe rischierare la formazione vista in campo nella sconfitta contro il Vicenza. Aridità in porta con una difesa a quattro formata da Conson, Gelonese, Miceli e Di Massimo. Occhi puntati sul centrocampo, dove Bove, Bacinovic, Esposito e Sorrentino si giocheranno tre maglie da titolari. Troianiello dovrebbe agire sulla trequarti, con Valente pronto ad entrare a gara in corso. In attacco Rapisarda e Vallocchia dovrebbero essere i due attaccanti principali. Ovviamente le scelte dell'ultimo minuto saranno decisive: nella rifinitura di domani si avranno indicazioni più precise.

Anche Paolo Zanetti dovrà fare i conti con il turno infrasettimanale e ovviamene molte scelte saranno dettate dalla stanchezza dei calciatori. Probabilmente i tirolesi potrebbero riproporre il 3-5-2, con Offredi tra i pali. Erlic, Sgarbi e Vinetot andranno a comporre la linea difensiva, mentre a centrocampo ci sono molti dubbi. Frascadore dovrebbe iniziare dal primo minuto, mentre Cia e Broh si giocano un posto sulla corsia destra. Berardcocco, Gatto, Fink e Smith si giocano le tre maglie da titolari disponibili. Costantino e Gyasi andranno a comporre la coppia d'attacco con Zanchi pronto a subentrare.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà una sfida molto delicata, anche perché entrambe le compagini arrivano da periodi altalenanti. Serve una vittoria per la Sambenedettese, ma non sarà di certo facile imporsi con una compagine così organizzata come quella tirolese. Vedremo probabilmente una sfida accesa sin dai primi minuti, soprattutto da parte dei padroni di casa che cercheranno di imporsi sin da subito. La squadra tirolese cercherà di giocarsela in difesa, anche perché non sarà affatto semplice imporsi contro uno squadra organizzata come la Samb. Sicuramente il secondo tempo sarà decisivi ai fini del risultato.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote di Eurobet, i padroni di casa sono leggermente favoriti, con una quota di 1.87. Il pareggio è a quota 3.30, mentre la vittoria è data a 4.10. Interessante la quota dell'Under, valutato 1.57, mentre la quota dell'Over è di 2.25. Il segno Goal è più equilibrato, con una quota di 1.95, mentre il No Goal è di 1.75. Anche le quote danno capire che i padroni di casa sono leggermente favoriti per questo match.

