Soligorsk Perugia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League volley uomini)

Diretta Soligorsk Perugia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley maschile nel secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018.

08 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Soligorsk Perugia (da Facebook ufficiale)

Soligorsk Perugia, diretta dagli arbitri Alin Mateizer e Dejan Rogic, è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledì 8 novembre 2017, attesa alle ore 17.00 (secondo il fuso italiano) al Palace of Sport Uruchje di Minsk, valida nel secondo turno preliminare della Champions League 2017-2018. Primo banco di prova sul continente per la Sir Colussi Sicoma di Bernardi, che in campionato continua a mietere successi a ripetizione dopo la vittoria della prestigiosa Supercoppa Italiana a spese della blasonatissima Lube Civitanova. Difficile ora immaginare che la formazione Bielorussa possa fermare la squadra umbra, ma va detto che la Champions League riserva sempre sorprese: in ogni caso l’obbiettivo per i Block Devils è quello di passare indenni i primi due turni preliminari per giocarsi poi il tutto nella fase a gironi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo innanzitutto che la partita di volley maschile tra Soligorsk e Perugia, attesa per le ore 17.00 sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Sky: appuntamento atteso al canale numero 204 Fox Sport HD, con diretta streaming video assicurata per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

QUI PERUGIA

La formazione di Lorenzo Bernardi è attesa quindi alla prova del 9 delle sue ambizioni per la stagione 2017-2018: dopo tutti i successi in Italia gli umbri hanno la carica giusta per misurasi anche sul continente?. Le premesse per fare bene sono tutte dalla parte dei Block Devils, che finora hanno dimostrato tutto il loro valore in campionato. Qui la classifica infatti vede Perugia in prima posizione a pieni punti dopo 6 giornate disputate e un solo set concesso finora agli avversari (nello specifico Sora domenica scorsa). Oltre a questi primi risultati non dobbiamo poi dimenticare che la squadra della Sir Colussi Sicoma registar in rosa nomi di grandissimo livello che stanno vivendo un ottimo stato di forma come Russell, Zaytesev, Atanasjevic e Colaci.

QUI SOLIGORSK

Detto dei primi grandi trionfi in stagione di Perugia, concentriamo ora la nostra analisi sull’avversario della formazione di Bernardi, i bielorussi del Shaktior Soligorsk, oggi padroni di casa a Minsk. La formazione giallonera, guidata da Aleksandar Poznekov, sta registrano una stagione eccezionale: pur con un match ancora da recuperare il Soligorks è a terzo posto nella classifica della Division A con 16 punti e 5 vittorie già raccolte. Un ottimo biglietto da visita quindi per il club bielorusso, che pur nella sua storia ha raccolto importanti riconoscimenti, giocando per qualche tempo anche nella Superliga russa come ospite, disputando così due campionati in contemporanea. Sebbene sulla carta il club giallonero presenti individualità meno efficaci di Perugia, senza dubbio i bielorussi daranno il massimo di fronte al proprio pubblico.

