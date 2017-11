Triestina Teramo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Triestina Teramo: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C

08 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Triestina Teramo, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Triestina Teramo sarà diretta dall'arbitro Nicola De Tullio; alle ore 14:30 di mercoledì 8 novembre si gioca la partita valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C 2017-2018. La Triestina naviga in buone acque, ma quel nono posto potrebbe essere qualcosa di più: nelle ultime cinque gare sono arrivate tre vittorie e due pareggi, dunque bisogna concretizzare questo momento positivo per tutta la squadra. Ma occhio al Teramo, che può comunque dire la sua: quattro pareggi nelle ultime cinque, con una buonissima vittoria in casa contro il Padova. Ora i padroni di casa dovranno cercare di migliorare assolutamente il proprio score, per poter competere con le posizioni di vertice: il 4-2 di Pordenone è sicuramente un ottimo biglietto da visita con cui entrare nel match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Triestina Teramo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA TERAMO

La squadra di Giuseppe Sannino potrebbe schierare nuovamente il 4-3-3 visto nella convincente trasferta in casa del Pordenone. Boccanera sarà il portiere, mentre El Hasni e Codromaz andranno al centro della difesa. Grillo e Troiani andranno a completare il reparto. Bracaletti, Porcari e Meduri continuano a far bene a centrocampo, dunque potrebbero entrare nella rosa dei titolari. Assente Petrella, al suo posto Mensah e Libutti si giocano un posto da titolare. A sinistra confermato Bariti, con Arma che dovrebbe essere confermato come prima punta. Ovviamente le ultime scelte verranno effettuate nella rifinitura di domani mattina, quando il tecnico sceglierà gli undici titolari.

La squadra di Asta dovrebbe schierare un 3-5-2, modulo coperto visto all'opera nel pareggio contro il Sudtirol. Calore va in porta, con Caidi, capitan Speranza e Altobelli a completare il reparto difensivo. Sales e Ventola sono i due sicuri sugli esterni, mentre a centrocampo ci sono cinque giocatori per tre posti. De Grazia, Graziano, Amadio, Faggioli e Ilari si giocano le maglie disponibili e la scelta verrà probabilmente fatta in base alle condizioni dei ragazzi al termine del match contro i tirolesi. In attacco Barbuti, Foggia, Tulli e Bacio Terracino si giocheranno le due maglie da titolari ancora disponibili.

LA CHIAVE TATTICA

Già dai moduli si capisce quale potrebbe essere l'andamento del match: il 4-3-3 dei padroni di casa permette di avere una squadra praticamente pronta all'attacco, con tante iniziative soprattutto sulle vie centrali. Occhio però a quello che succederà dalla parte opposta: il 3-5-2 è pensato appositamente per poter ripartire in contropiede, cercando di ribaltare a proprio favore la situazione. Una sfida che può svilupparsi su un'intensità davvero pazzesca.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote proposte da Eurobet, i padroni di casa sono leggermente favoriti: la quota dell' 1 è infatti di 1.83. Il pareggio, invece, è dato a 3.30. Interessante anche la quota della vittoria ospite, data a 4.30. Per chi vuole scommettere sui goal può scegliere i vari segni: interessante l'1.60 del segno Under, mentre il segno Over 2.5 è dato a 2.20. Più equilibrio per quanto riguarda i segno No Goal e Goal: il primo viene quotato a 1.75, mentre il secondo prevede una quota di 1.95.

