Vicenza Renate/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Vicenza Renate: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C

08 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Vicenza Renate, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Vicenza Renate, diretta dall'arbitro Francesco Meraviglia, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 8 novembre: nuovo turno infrasettimanale nella Serie C 2017-2018, siamo alla tredicesima giornata e al Menti la gara vale per il girone B. La formazione di casa, dopo le due sconfitte consecutive che erano costate una caduta evidente nella classifica del girone, grazie alla vittoria nello scontro diretto contro la Sambenedettese si sono riportati al settimo posto, e soprattutto sembrano aver recuperato lo smalto e la caparbietà dimostrata nelle primissime uscite di questo torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Vicenza Renate non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA RENATE

Per quanto concerne le probabili formazioni, il tecnico di casa Colombo dovrebbe avere quasi l'intera rosa a disposizione per questo match, ma potrebbe operare delle variazioni di turn-over per preservare le forze dei suoi. Nel 3-5-2, modulo che potrebbe essere confermato dopo il match di domenica scorsa, spazio a Bianchi, Crescenzi e Milesi davanti al portiere Valentini. A centrocampo Salifu potrebbe sostituire per l'occasione Romizi, e piazzarsi insieme a De Giorgio e Alimi al centro della mediana. Sugli esterni conferme per Beruatto e Di Molfetta, con Comi e Ferrari in attacco.

Dall'altra parte l'allenatore del Renate Cevoli risponde con un 4-3-3 con Di Gregorio fra i pali, Anghilleri e Mattioli terzini di difesa con DI Gennaro e Teso centrali. A centrocampo Simonetti e Palma saranno ai lati del regista Pavan, pronto a sostituire nuovamente Antezza. In attacco Guido Gomez prima punta, con Finocchio e Lunetta come ali.

IL CONTESTO

Una vittoria, quella contro la Sambenedettese, ancora più importante per il morale per le modalità in cui essa è stata portata a casa. All'intervallo, infatti, i bianco-rossi erano andati a riposo con un passivo di 1-0, con i primi malumori evidenziati sugli spalti. Nel secondo tempo, invece, grazie ad una serie di cambi azzeccati e all'assedio finale nell'area avversaria, il Vicenza ha trovato prima la rete dell'1-1, poi la clamorosa vittoria allo scadere con una rete di Gianmario Comi. I veneti proveranno allora a confermare uno score molto positivo che, al Menti, li ha visti vittoriosi 4 volte ed usciti sconfitti in una sola occasione.

L'avversario di questo turno è il Renate, ovvero l'attuale capolista del girone B ed unica vera rivelazione di questo campionato. Il merito della formazione lombarda, e della società nel suo insieme, è stato quello di costruire una squadra giovane e motivata, confermando peraltro buona parte dell'ossatura esistente. In virtù di queste componenti, e con gli indubbi meriti del tecnico Cevoli che è arrivato soltanto quest'estate, i brianzoli si presentano al Menti non solo come capolista del girone, ma come l'onica squadra imbattuta in trasferta. Sarà complicato per i vicentini, reduci peraltro da un periodo particolarmente dispendioso per le energie psico-fisiche, riuscire ad imporsi su un avversario di questa forza e con queste doti morali. Per tutte queste ragioni quello fra Vicenza e Mestre sarà il vero big match di giornata, oltre che una importante prova di maturità per entrambe le formazioni. Riusciranno i nerazzurri a rimanere imbattuti in trasferta, o saranno frenati dal solido Vicenza del Menti?

QUOTE E SCOMMESSE

Diamo anche uno sguardo a quello che dice l'agenzia di scommesse SNAI relativamente a questo match di Serie C: il segno 1 per la vittoria casalinga del Vicenza è dato a 2,15, mentre il segno 2 per l'affermazione del Renate corrisponde a 3,35. Per il pareggio dovrete giocare il segno X e potreste guadagnare 3,10 volte la somma messa sul piatto.

© Riproduzione Riservata.