Video/ Akragas Cosenza (0-2): highlights e gol della partita (Serie C 13^ giornata)

Video Akragas Cosenza (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida nella 13^ giornata del girone C del Campionato di Serie C 2017-2018.

08 novembre 2017 Stefano Belli

Video Akragas Cosenza (LaPresse)

Colpaccio del Cosenza che si aggiudica lo scontro diretto in zona play-out contro l'Akragas, al De Simone di Siracusa la formazione allenata da Piero Braglia si impone per 2 a 0 e con questi tre punti si tira fuori dalle ultime posizioni della classifica; quarto KO di fila invece per il club di Agrigento che precipita all'ultimo posto, vedremo se la dirigenza rinnoverà la fiducia nei confronti del tecnico Raffaele Di Napoli. Succede tutto nel primo tempo quando a soli quattro minuti dal fischio d'inizio Statella porta in vantaggio gli ospiti depositando il pallone su assist di Bruccini che poi, verso la mezz'ora, firmerà la rete del raddoppio che taglierà definitivamente le gambe ai padroni di casa.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa verranno annullati due gol, uno a Caccavallo (niente tris dunque per il Cosenza) e un altro a Salvemini che non riesce quindi ad accorciare le distanze e a riaprire la gara controllata senza grossi patemi d'animo dai bruzi. Per l'Akragas si tratta della quarta sconfitta interna, per il Cosenza è invece il secondo successo esterno. Tra pochi giorni le due squadre torneranno in campo per il turno successivo: l'Akragas se la dovrà vedere con la Virtus Francavilla mentre il Cosenza accoglierà la Juve Stabia.

© Riproduzione Riservata.