Video/ Reggina Siracusa (0-2): highlights e gol della partita (Serie C 13^ giornata)

Video Reggina Siracusa (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida nella 13^ giornata del girone c del Campionato di Serie C 2017-2018.

08 novembre 2017 Francesco Zaza

Video Reggina Siracusa (LaPresse)

Il Siracusa espugna il Granillo di Reggio Calabria superando la Reggina 0-2. Decidono le reti di Bernardo e Liotti, entrambe siglate nel primo tempo. Con questo successo il Siracusa si porta a 23 punti in classifica portandosi al quarto posto, rimane a 17 la Reggina. Nel prossimo turno il Siracusa affronterà il Lecce al "De Simone" sabato alle 16.30 mentre la Reggina osserverà il turno di riposo previsto dal torneo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Maurizi schiera la Reggina con il 4-3-3. Cucchietti in porta, linea difensiva composta da Pasqualoni, Gatti, Di FIlippo e Solerio. A centrocampo spazio a De Francesco, Garufi e Porcino. In attacco Di Livio, la giovane promessa Tiziano Tulissi e Bianchimano. Paolo Bianco risponde con il 4-2-3-1. Tra i pali Tomei, in difesa Liotti, Magnani, Turati e De Vito. In mediana Giordano e Spinelli, in avanti Mancino, Catania e Mangiacasale in supporto di Bernardo. Arbitro: Gino Garofalo di Torre Del Greco (NA). Subito pericolosi gli amaranto. Di Livio trova lo spazio per il tiro e ci prova. Il suo destro viene rimpallato in corner. Dal primo angolo della gara per i calabresi c'è l'intervento di Bernardo: palla che si impenna e Tomei la fa sua in uscita. Ancora padroni di casa in avanti con Solerio che premia lo sganciamento di Porcino, il quel però una volta entrato in area si trascina la sfera oltre il fondo. Risponde il Siracusa con Mangiacasale: cross in mezzo all'area respinto da Gatti. Al 14esimo arriva il primo corner per gli ospiti: batte Mangiacasale, respinge Gatti. La Reggina fa girare bene palla riuscendo a liberare diversi giocatori nella trequarti avversaria. Cross di Porcino per Bianchimano, il quale viene pescato in posizione di fuorigioco. Altra occasione per la Reggina al minuto 21. Di Francesco ci prova direttamente da calcio di punizione. La sua traiettoria termina alta, ma di poco. Sul ribaltamento di fronte il Siracusa si porta in vantaggio. Catania innesca Spinelli che crossa in area non riuscendo a trovare Giordano. Alle sue spalle sbuca però Bernardo che si coordina in maniera perfetta e di sinistro batte Cucchietti. Reazione Reggina. Prova il cross Porcino, il suo cross attraversa l'area siciliana senza che nessun compagno riesca ad intervenire. Al 31esimo il Siracusa trova il raddoppio. Contropiede mortifero dei siciliani sugli sviluppi di un corner, Mangiacasale pesca Liotti tutto solo davanti a Bianchetti. Il 19 non sbaglia e fredda il portiere avversario con un preciso piatto sinistro. Arriva intanto il primo cartellino giallo della gara, ne fa le spese Solerio per fallo su Mangiacasale. Ancora siciliani vicini al gol. Destro di Mancino nel cuore dell'area dove arriva Turati, la sua deviazione aerea si perde alta. Al 39esimo Giordano impegna Cucchietti con un destro potente dai venti metri. Respinge in corner il portiere reggino. Dal secondo corner per i siciliani, respinge la difesa amaranto, poi ecco il tiro di Spinelli che termina a lato. Reggina inconcludente in avanti. Percussione di Di Livio nella metà campo del Siracusa, tocco per Solerio, il cui cross è troppo lento, facile l'uscita di Tomei. Prima del finale De Francesco ci prova da fuori mandando la palla alta sopra la traversa.

SINTESI SECONDO TEMPO

Non ci sono cambi durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi ventidue del primo tempo. Reggina in affanno. Disimpegno sbagliato della difesa amaranto, costretto Pasqualoni ad un intervento affannoso su Catania. Gestisce la gara senza particolari problemi il Siracusa, gli aretusei guadagnano una punizione da sinistra. Batte Mancino in mezzo all'area, Di Filippo libera l'area. Doppio cambio per la Reggina: escono Di Livio e Garufi, entrano Sparacello e Mezavilla. Maurizi ridisegna gli amaranto, ora inc campo con il 4-4-2. Spinge la Reggina ma in maniera poco ordinata, con iniziative piuttosto casuali. Reclama un rigore la squadra calabrese: colpo di testa di Bianchimano sul quale c'è un tocco forse con un braccio di un difensore ospite. Arriva il secondo cartellino giallo della gara: ne fa le spese Turati per fallo su Bianchimano. Al 65esimo la Reggina sfiora l'1-2. Doppia chance per gli amaranto: punizione di Bianchimano sul quale interviene nei pressi della linea Catania, ci pensa poi Tomei a sbarrare la strada a Tulissi già pronto a ribattere in rete. Primo cambio per il Siracusa, esce Catania al suo posto entra Scardina. De Francesco intanto innesca Sparacello, il cui colpo di testa termina comodamente fra le braccia di Tomei. Terzo cambio per la Reggina, esce Porcino al suo posto Bezziccheri. Il Siracusa gestisce provandoci senza troppa convinzione. Sinistro di Liotti, palla alta sopra la traversa. Quarto cambio nella Reggina, esce Pasqualoni ed entra Tazza. Nel Siracusa esce Giordano, al suo posto Toscano. Nervosismo tra le fila amaranto. Brutto intervento di Tulissi su Magnani nei pressi della linea mediana del campo, richiamo verbale per il numero 7 della Reggina. Gestisce senza problemi il Siracusa nella fase finale, la Reggina invece getta definitivamente la spugna. Arriva il terzo cartellino giallo della gara, ne fa le spese Bezziccheri per aver strattonato Mangiacasale. Doppio cambio per il Siracusa, escono Bernardo e Mangiacasale, entrano Mazzocchi e Sandomenico. Palo del Siracusa al 90esimo. Conclusione di Mazzocchi con il destro respinta, si avventa Liotti che centra il palo.

