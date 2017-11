Alessandria Olbia/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Alessandria Olbia: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la tredicesima giornata del girone A di Serie C

09 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Alessandria Olbia, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Alessandria Olbia, che sarà diretta dall'arbitro Cudini, è una delle partite che valgono come posticipo nella tredicesima giornata del girone A di Serie C 2017-2018: squadre in campo alle ore 14:30 di giovedì 9 novembre. Inizio complicato di stagione per l'Alessandria di mister Cristian Stellini, che in queste prime 11 giornate di campionato ha disatteso anche le aspettative più caute legate al rendimento della squadra. Troppo poco il bottino di soli 9 punti totalizzati fino ad ora, con cui la formazione piemontese si piazza al 15esimo posto della classifica del girone A. L'ultimo deludente risultato in questa stagione è stata la sconfitta sul campo della Carrarese per 2-1, che ha causato un vortice di polemiche intorno all'operato dell'allenatore e ha portato la società a prendere probabilmente in considerazione un cambio in panchina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Alessandria Olbia non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

La gara di Carrara, da possibile punto di svolta della stagione dell'Alessandria, si è trasformato nel suo momento più basso e triste, anche per via delle modalità in cui esso è avvenuto. Dopo essere andati al riposo sull'1-1 per via delle reti di Marconi e Tavano, infatti, nella ripresa i grigi sono stati messi in seria difficoltà dalla verve dei locali, fino a capitolare alla rete di Biasci. Sarà molto difficile, senza cercare di capire come intervenire, vedere questo Alessandria ritrovare la posizione che più le compete per il valore sulla carta. Al Moccagatta, a rendere ancora più complicata una situazione già difficile, arriva l'Olbia di Bernardo Mereu, squadra che in virtù dei 23 punti totalizzati fino ad ora si è guadagnata di diritto il titolo di rivelazione di questo torneo.

I sardi, infatti, grazie anche ad una solida ed intelligente proprietà alle spalle (per intenderci la stessa del Cagliari), sono riusciti a spiazzare le aspettative dei più, che vedevano negli isolani una formazione priva di motivazioni e di conoscenza della categoria. Pur facendo mea culpa per il pesante ed inspiegabile 3-0 subito sul campo dell'Arzachena di un paio di settimane fa, in effetti l'unico vero scivolone di questo campionato, i galluresi possono ritenersi pienamente soddisfatti del cammino svolto fino ad ora e hanno i mezzi per puntare al successo anche in una trasferta difficile come quella del Moccagatta. Ricordiamo che l'Olbia sconterà il proprio turno di riposo proprio in questo week-end, ovvero in corrispondenza della giornata numero 14 di stagione. Nei due precedenti relativi alla scorsa stagione, l'Alessandria risulta vittoriosa sia nel match di andata che in quello di ritorno. L'ultima vittoria degli olbiesi sui grigi risale alla seconda divisione di Lega Pro nel 2009, successo per 1-0 in un match dei play-off.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA OLBIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Stellini potrebbe effettuare delle variazioni anche in funzione del turn-over. In campo un 4-4-2 con Agazzi in porta, Pastore, Piccolo, Gozzi e Casasola in difesa. A centrocampo Gazzi e Nicco dovrebbero recuperare una maglia da titolare, con Sestu e Bellomo allargati ad esterni. In avanti Marconi sarà in coppia con Gonzalez. Dall'altro lato Mereu schiera un 4-3-2-1 con Aresti in porta, Cetali, Iotti, Dametto e Pisano da sinistra verso destra in difesa. In mediana Biancu e Feola affiancano Muroni davanti alla difesa, con Senesi e Ogunseye alle spalle dell'unica punta Ragatzu.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote della partita emesse dall'agenzia SNAI, una delle tante ad aver previsto le scommesse per Alessandria Olbia, sono le seguenti: segno 1 per la vittoria dell'Alessandria dato a 2,40, segno 2 per la vittoria ospite a 2,85 e segno X per il pareggio che vale 3,00 volte la somma che deciderete di investire sulla partita di Serie C.

