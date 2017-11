Atp Next Gen 2017/ Diretta Quinzi Chung: streaming video SuperTennis, orario delle partite (oggi 9 novembre)

Diretta Atp Next Gen 2017: streaming video SuperTennis, giovedì 9 novembre si conclude la fase a gironi del Master Under 21 di Milano. Quinzi è già eliminato: giocherà contro Hyeon Chung

09 novembre 2017 Redazione

Diretta Atp Next Gen 2017: tra Shapovalov e Rublev spareggio per la semifinale (Foto LaPresse)

Giovedì 9 novembre, con inizio dei match alle ore 14 e sessione serale prevista per le ore 19:30, si chiude la fase a gironi delle Atp Next Gen 2017: per il gruppo A si giocano Chung Quinzi e Rublev Shapovalov, mentre nel girone B avremo Coric Khachanov e Medvedev Donaldson. Chiaramente al termine della giornata conosceremo i nomi dei quattro giocatori che avranno l’accesso alle semifinali, e di conseguenza le due sfide che porteranno alla finale di sabato. Vada come vada saranno match piuttosto tirati, anche perchè la nuova formula del Fast4 Tennis contribuisce a questo.

ATP NEXT GEN 2017, DIRETTA STREAMING SU SUPERTENNIS

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Le Atp Finals 2017 sono trasmesse in diretta tv sulla televisione satellitare: l’appuntamento per tutti i possessori di un abbonamento è su Sky Sport 2, con la possibilità ovviamente di seguire i match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video attivabile con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Il sito ufficiale del torneo è invece all'indirizzo www.nextgenatpfinals.com.

QUINZI GIA’ ELIMINATO

Purtroppo l’avventura del nostro Gianluigi Quinzi si chiude al primo turno: oggi il suo ultimo match, che è la riedizione di quella finale che il marchigiano aveva vinto nel torneo juniores di Wimbledon, ormai quattro anni fa. Un trionfo per lui e per tutto il tennis italiano, che avrebbe potuto spalancare una bella carriera; da allora però Gianluigi non è mai riuscito a sopportare la pressione di dover essere un protagonista nel circuito Atp. La storia ci dice che prima si è dedicato ai tornei ITF per racimolare punti ed esperienza, ha avuto successo ma ha cambiato tanti allenatori fallendo sempre l’ingresso nel mondo pro. A differenza di altri, per esempio Denis Shapovalov che lo ha battuto ieri sera, vincere lo Slam Under 18 non gli ha fatto bene; qui alla Fiera Milano però ha imparato che con dedizione, mentalità e costanza può anche oggi competere con i suoi pari età - contro Rublev è andato ad un passo dalla vittoria - e dunque nel futuro prossimo potrebbe arrivare la svolta, ormai attesa visti i 21 anni. Contro Chung, l’azzurro proverà se non altro a prendersi la prima vittoria in queste Next Gen.

IL BIG MATCH

Senza ombra di dubbio il big match di giornata è quello che oppone Andrey Rublev, numero 37 Atp, e Denis Shapovalov, 51esimo giocatore del ranking. Presentatisi a Milano con i favori dei pronostici - insieme a Borna Coric - i due sono i giovani che hanno maggiormente stupito nel 2017: uno (Rublev) ha giocato i quarti degli Us Open, l’altro - Shapovalov - è arrivato in semifinale al Master 1000 di Toronto battendo Del Potro e Nadal. Con il Fast4 Tennis nessuno dei due se l’è cavata benissimo: il russo ha penato cinque set per avere ragione di Quinzi rischiando a più riprese la sconfitta, Shapovalov il primo match lo ha perso contro Hyeon Chung dopo essere stato in vantaggio di un set. Adesso arrivano a questo impegno che è tra l’altro un testa a testa: con il sudcoreano già in semifinale e il nostro rappresentante eliminato, il vincitore di questo match accederà alla semifinale anche se in ogni caso dovrà sfidare il primo del gruppo B, avendo la sfida diretta a sfavore con Chung. Sarà anche la prima sfida ufficiale tra i due giocatori, destinati a un grande futuro se riusciranno a crescere in personalità e sangue freddo, come ha fatto ad esempio Alexander Zverev che, coetaneo del russo e non troppo distante come talento, è già il numero 3 al mondo e ha dovuto rinunciare alle Next Gen per giocare il Master di Londra.

© Riproduzione Riservata.