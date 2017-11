Carrarese Pisa/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Carrarese Pisa: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la tredicesima giornata del girone A di Serie C

09 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Carrarese Pisa, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Carrarese Pisa sarà diretta dal signor XXXX; rappresenta il posticipo serale, giovedì 9 novembre alle ore 20:30, del tredicesimo turno in Serie C 2017-2018, girone A. Si tratta di un match tra due squadre di alta classifica, che stanno vivendo un buon momento: la Carrarese ha giocato il Monday Night nella giornata precedente ed è riuscito a prendersi i tre punti grazie alla vittoria su un'Alessandria sempre più in crisi, il Pisa si è mantenuto a ridosso della vetta ma ha sprecato una bella occasione all'Arena Garibaldi, pareggiando 3-3 contro la Pistoiese facendosi rimontare all'ultimo secondo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Carrarese Pisa non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PISA

La squadra di Baldini potrebbe scendere di nuovo in campo con un 4-2-3-1, visto anche in campo nella sfida contro l'Alessandria. Moschin tra i pali, con Cason e Benedetti al centro della difesa. Possenti e Tentoni andranno invece ai lati. Rosaia, Cardoselli e Agyei si giocheranno invece un posto in mediana, con i primi due sicuramente favoriti per questa sfida. Vassallo e Coralli si contendono la fascia destra, mentre Tavano e Piscopo sono i due sicuri di un posto da titolare. Dubbi in attacco, visti anche gli impegni ravvicinati: Biasci e Cais si giocano un posto libero, con il primo ancora favorito per scendere in campo dal primo minuto.

Il Pisa arriva dal pareggio spettacolare contro la Pistoiese. Pazienza potrebbe schierare il solito 3-4-2-1, con Petkovic tra i pali e la linea di difesa a tre formata da Sabotic, Lisuzzo e Filippini. Birindelli e Zammarini si contendono un posto sulla destra, mentre De Vitis, Gucher e capitan Mannini scenderanno in campo a centrocampo per dare ampio spazio alla manovra. Masucci e Negro partiranno dietro l'unica punta Eusepi, che nello scorso matc ha giocato tutti e 90 i minuti. Occhio a Maltese e Di Quinzio, che potrebbero scendere in campo visti gli impegni ravvicinati.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà una sfida molto importante, anche perché il Pisa sa giocare bene e molti giocatori arrivano dalla serie B. Tanti protagonisti che lo scorso anno hanno fatto bene anche nel campionato cadetto, dunque non sarà per niente facile affrontarli. I nerazzurri sanno giocare bene e sono ben messi in campo, dunque non sarà per niente semplice per la Carrarese opporsi. I padroni di casa dovranno in ogni modo controllare il match ed evitare di lasciare il possesso palla alla squadra avversaria: solo in questo modo si potrà sicuramente strappare qualche punto.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote proposte da Eurobet, la partita sarà molto equilibrata. Pisa leggermente favorito, con una quota di 2.60. La vittoria della Carrarese è data invece a 2.75. Per chi vuole rischiare il segno X potrà contare su una quota di 3.00. Interessante il segno Under, dato a 1.65, mentre il segno Over è dato a 2.10. Equilibrati il segno Goal e No Goal: il primo è dato a 1.75, mentre il secondo è a quota 1.95.

© Riproduzione Riservata.