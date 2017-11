Croazia Grecia/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Croazia Grecia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'andata dei playoff per le qualificazioni Mondiali 2018

09 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Croazia Grecia (Foto LaPresse)

Croazia Grecia, partita che sarà diretta dal nostro Gianluca Rocchi, si gioca giovedì 9 novembre alle ore 20:45 per l’andata del playoff per le qualificazioni Mondiali 2018. Gara in andata e ritorno ad eliminazione diretta: una si qualifica e l’altra resta a casa, qui siamo allo Stadion Maksimir di Zagabria e la Croazia ha l’occasione di mettere subito le cose in chiaro, provando a prendersi un risultato che sia rassicurante in vista della partita di ritorno. Tuttavia i balcanici non partono esattamente con una grande fiducia, e anche per questo motivo potrebbero andare incontro a sorprese negative.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Croazia Grecia sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare a pagamento: nello specifico dovete andare su Sky Sport 3 o Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 409478) con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su PC, tablet o smartphone. Per chi volesse essere informato sull’esito dell’altra partita in programma, Sky Sport 1 e Sky Super Calcio propongono Diretta Gol Qualificazioni, con le reti e le azioni salienti in tempo reale da entrambi i campi.

IL CONTESTO

Situazioni decisamente diverse nel modo per come le due nazionali approcciano questo playoff: la Croazia ha clamorosamente perso l’occasione di qualificarsi direttamente con una serie di risultati negativi, che hanno anche portato all’esonero di Ante Cacic ad una partita del termine del girone. Zlatko Dalic ha salvato capra e cavoli vincendo in Ucraina ed evitando l’eliminazione immediata, ma resta il fatto che nelle partite del 2017 la Croazia ha perso in Islanda e Turchia e pareggiato in casa contro la Finlandia, mancando l’obiettivo che sembrava ampiamente alla porta. Cammino quasi inverso per la Grecia che, dimenticato il fallimento delle qualificazioni agli Europei, ha ritrovato smalto ed è riuscita a competere nel girone del dominante Belgio. Se si trova ai playoff deve però dire grazie soprattutto alla Bosnia, che è riuscita a perdere contro Cipro scialacquando un comodo 2-0 e lasciando strada libera agli ellenici. Tecnicamente tra queste due nazionali non ci sarebbe confronto: la Croazia ha molto più talento ed esperienza. Proprio la Grecia però insegna che nel calcio non c’è nulla di scontato: l’Europeo vinto nel 2004 ne è un chiaro segno che nessuno ha dimenticato.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA GRECIA

Rientrato l’allarme Mandzukic (nessuna lesione, è rimasto a disposizione) la Croazia dovrebbe presentarsi in campo con un 4-2-3-1: lo stesso Mandzukic rimane da valutare, l’alternativa è ovviamente Kalinic che era assente nelle ultime due partite del girone. Per il resto cambia poco rispetto allo scorso ottobre: linea di trequartisti con Andrej Kramaric (l’eroe di Kiev) e Perisic a creare scompiglio sulle corsie esterne con Modric che invece avanzerà la sua posizione rispetto a quanto accade nel Real Madrid, giocando dunque alle spalle della prima punta. In questo modo in mediana sono praticamente certi del posto sia Rakitic che Milan Badelj; c’è anche Brozovic, che però è stato inserito tra le riserve (come Pjaca) perchè al momento delle convocazioni era ancora infortunato. In difesa non dovrebbero esserci particolari novità: l’ex Genoa e Sassuolo Vrsaljko si gioca un posto con Pivaric sulla fascia sinistra, dall’altra parte ci sarà Vida mentre a formare la coppia centrale saranno Lovren e Matej Mitrovic. In porta Subasic, che gioca nel Monaco, dovrebbe vincere il ballottaggio con Lovre Kalinic, estremo difensore del Gent.

Michael Skibbe sarà senza Kostas Manolas per l’andata: il difensore della Roma si era fatto ammonire di proposito contro Cipro per avere la certezza di giocare il playoff, è stato punito dalla Uefa e salterà la sfida di Zagabria. Al suo posto dunque Kyriakos Papadopoulos, che come contro Gibilterra affiancherà Sokratis Papastathopoulos (non al meglio: Tzavellas è preallertato) al centro dello schieramento arretrato a protezione di Karnezis. A destra mancherà Torosidis: possibile spazio per Retsos o per lo stesso Sokratis che può arretrare la sua posizione. A sinistra giocherà Stafylidis, mentre al centro ci sarà Panagiotis Tachtsidis con compiti di regia, affiancato a uno tra Maniatis e Tziolis che, tenuti in panchina contro Gibilterra, potrebbero invece essere titolari oggi (almeno uno dei due). Sulla linea di trequarti sembra invece tutto scritto, a parte a destra dove Christodoulopoulos si gioca il posto con Gianniotas: a sinistra agisce Mantalos, in mezzo c’è Fortounis che ricopre lo stesso ruolo che ha nell’Olympiacos mentre davanti è scontata la presenza di Kostas Mitroglou, ripartito dall’Olympique Marsiglia dove ha segnato due gol in 4 partite di campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ chiaramente la Croazia ad essere favorita per questa partita: secondo le quote Snai anche in maniera decisamente larga. Il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,30 mentre il segno 2 che identifica l’affermazione della Grecia arriva addirittura a 11,00; in mezzo, ma tendente molto più al segno 1, ecco il pareggio che vi permetterebbe di guadagnare 4,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. C’è buona differenza anche tra Gol (3,00) e NoGol (1,30) dunque si punta sul fatto che la Croazia riesca a mantenere la sua porta inviolata.

