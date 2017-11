Infortunio Zaza/ Nazionale, l’attaccante lascia l’allenamento zoppicante: Belotti per Svezia-Italia?

09 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Simone Zaza, attaccante nazionale - Instagram

Brutte notizie per la nazionale italiana: questa mattina si è infatti infortunato il centravanti degli azzurri, Simone Zaza. L’attaccante di proprietà del Valencia ha dovuto lasciare l’allenamento odierno zoppicando vistosamente, e sembra davvero difficile vederlo in campo per la sfida cruciale di domani sera, la partitissima in terra straniera contro la Svezia, primo dei due match valevoli per gli spareggi in vista dei mondiali in Russia. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio (il problema è al ginocchio), fatto sta che l’ex calciatore della Juventus non stava in piedi e di conseguenza, a meno che lo stesso abbia preso solo una botta, sembra quasi certa la sua esclusione per domani. Brutte notizie quindi per il commissario tecnico Ventura, che aveva già registrato l’infortunio del calciatore di proprietà dell’Atalanta, Spinazzola, che avrebbe dovuto occupare l’esterno di sinistra alto nel 3-5-2.

BELOTTI IN VANTAGGIO SU EDER

A questo punto andrà fortemente rivisitato l’undici che doveva scendere in campo domani, con Darmian che molto probabilmente dovrebbe prendere il posto dell’atalantino sulla fascia sinistra (difficile la presenza di Insigne, poco difensivo), e invece Belotti in coppia con Ciro Immobile dal primo minuto. E’ vero che il centravanti del Torino è rientrato in campo da pochi giorni dopo un infortunio fastidioso, e lo stesso non è al massimo della proprio condizione fisica, ma sembra difficile pensare alla soluzione Eder dal primo minuto, visto che gli svedesi sono molto fisici e il calciatore dell’Inter potrebbe soffrire troppo contro i biondi difensori avversari. Non ci resta quindi che attendere le prossime 24 ore, per capire come si presenterà Ventura a Solna, per la prima delle due sfide fondamentali per il proseguo del cammino azzurro.

