Irlanda del Nord Svizzera/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Irlanda del Nord Svizzera: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'andata dei playoff delle qualificazioni Mondiali

09 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Irlanda del Nord Svizzera (Foto LaPresse)

Irlanda del Nord Svizzera, che sarà diretta dal rumeno Ovidiu Hategan, si gioca a Windsor Park giovedì 9 novembre, calcio d’inizio alle ore 20.45: è l’andata dei playoff per le qualificazioni al Mondiale 2018. Le due nazionali hanno ottenuto il secondo posto nel rispettivo girone; hanno mancato la qualificazione diretta alla fase finale, ma proseguono la marcia in una doppia sfida in andata e ritorno, con la vincente che andrà in Russia il prossimo anno e l’altra che sarà inevitabilmente eliminata. Naturalmente le regole sono quelle solite della Uefa, che prevedono il valore doppio per i gol segnati in trasferta, tempi supplementari e rigori in caso di parità totale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Irlanda del Nord Svizzera sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare a pagamento: appuntamento su Sky Calcio 2 (codice d’acquisto 409467) con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su PC, tablet o smartphone. Per chi volesse essere informato sull’esito dell’altra partita in programma, Sky Sport 1 e Sky Super Calcio propongono Diretta Gol Qualificazioni, con le reti e le azioni salienti in tempo reale da entrambi i campi.

IL CONTESTO

Percorsi diversi per le due nazionali: l’Irlanda del Nord era nel girone della Germania e dunque la qualificazione diretta era un’utopia fin da subito. I britannici hanno comunque disputato ottime qualificazioni, chiudendo con 19 punti davanti alla Repubblica Ceca, approfittando anche della falsa partenza degli avversari diretti e riuscendo così a prendersi i playoff. La Svizzera ha sempre vinto fino all’ultima partita, quella in Portogallo: purtroppo nelle partite precedenti non era riuscita a ottenere la differenza reti migliore e così la sconfitta in terra lusitana ha impedito ai rossocrociati, in un testa a testa tiratissimo e ampiamente previsto, di strappare il pass per la qualificazione diretta ai Mondiali, con il rischio ora di rimanere fuori.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD SVIZZERA

Per Michael O’Neill il grande dubbio è rappresentato dal ruolo di prima punta: come sempre se la giocano Conor Washington e l’ex Palermo Kyle Lafferty, in un ballottaggio che sarà risolto solo all’ultimo. Per il resto il 4-1-4-1 dell’Irlanda del Nord dovrebbe essere disegnato: in porta McGovern, davanti a lui McAuley e Jonny Evans a fare i centrali con McLaughlin e Brunt ad agire sulle corsie esterne garantendo tanta spinta. Corry Evans è il giocatore destinato a fare da schermo in mediana, a protezione del reparto arretrato e dando supporto a una linea di ideali mezzepunte con capitan Steven Davis e Norwood in posizione centrale, mentre Magennis e Dallas spingeranno esternamente. Possibile che i britannici si dispongano con il 5-4-1 già visto agli Europei dello scorso anno: in questo caso ballottaggio Corry Evans-Norwood e dentro un difensore centrale in più, verosimilmente Morris.

Pochi dubbi per Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio: la sua Svizzera sarà in campo con il consueto 4-2-3-1 e i giocatori che saranno impiegati dovrebbero essere scelti. In porta gioca Sommer, in difesa una forte influenza della nostra Serie A con Lichtsteiner e Ricardo Rodriguez che saranno i due terzini (potendo garantire grande spinta); al centro dello schieramento arretrato sicuro del posto Schar, mentre Djourou ha un po’ di concorrenza ma dovrebbe in ogni caso avere la meglio. In mediana Granit Xhaka è il regista che avrà l’aiuto di Remo Freuler, ormai affermatosi nell’Atalanta e giustamente lanciato titolare da Petkovic in luogo di altri giocatori, per esempio Fabian Frei che resta comunque una valida alternativa dalla panchina; Dzemaili giocherà sulla trequarti con Shaqiri a destra, sull’altro esterno dubbio tra Mehmedi (comunque in vantaggio) e Zuber mentre la prima punta dovrebbe essere l’ex Fiorentina e Novara Seferovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Irlanda del Nord Svizzera la Snai ha previsto ovviamente le sue quote: il quadro 1X2 finale ci dice che la vittoria dell’Irlanda del Nord vale 3,60 mentre il segno 2 per l’affermazione rossocrociata è quotato 2,20 e fa dunque della Svizzera la favorita per questa partita di andata. Il segno X, che identifica il pareggio, vi permetterebbe invece di guadagnare 2,95 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto per la partita di Windsor Park; in teressante anche la quota per l’eventualità Over, che vale 2,75 (Under a 1,40).

