Italia Germania Under 20/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Italia Germania Under 20: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita di Chemnitz, valida per la quarta giornata del Torneo 8 Nazioni

09 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Italia Germania Under 20 (Foto LaPresse)

Italia Germania Under 20 va in scena alle ore 18 di giovedì 9 novembre: a Chemnitz si tratta del quarto appuntamento che gli Azzurrini di Federico Guidi affrontano nel Torneo 8 Nazioni, conosciuto anche come Elite League. Un torneo amichevole che, iniziato ad agosto, proseguirà fino al prossimo marzo e mette di fronte otto nazionali europee della stessa categoria, che si affrontano in un round robin la cui classifica decreterà il vincitore. Finora all’Italia le cose non sono andate bene: in tre partite solo una vittoria, con due sconfitte. Imbattuta la Germania, che vincendo oggi aggancerebbe l’Inghilterra in testa al gruppo con 10 punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Germania Under 20 non sarà trasmessa in diretta tv, nè avrete a disposizione una diretta streaming video per seguire la partita: per tutte le informazioni utili sulla sfida di Chemnitz potrete consultare gli account ufficiali messi a disposizione dalla nostra federazione nazionale, in particolare il profilo Twitter che trovate all’indirizzo @Vivo_Azzurro.

IL CONTESTO

Italia e Germania sono le uniche nazionali che non hanno ancora disputato il loro quarto impegno: al comando come detto l’Inghilterra davanti ai tedeschi, poi Repubblica Ceca e Polonia. Gli Azzurrini avevano esordito alla grande contro i polacchi, schiantandoli con un netto 6-1, ma poi hanno perso nettamente contro l’Inghilterra campione del mondo (5-1) che ha replicato quanto visto nella semifinale del Mondiale. La terza sconfitta (2-4) è arrivata contro il Portogallo. La Germania, dopo aver pareggiato 2-2 in Repubblica Ceca all’esordio, ha sempre vinto: prima ha battuto 1-0 l’Olanda, poi ha regolato per 2-1 la Svizzera. Al di là della differenza in classifica quindi la partita potrebbe essere più equilibrata del previsto, anche perchè in estate siamo stati noi a fare decisamente meglio.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA

Federico Guidi ha convocato 21 giocatori e opererà sicuramente qualche cambio rispetto alla sconfitta contro il Portogallo: sicuramente in porta, dove Zaccagno è pronto a prendere il posto di Perisan che non è stato chiamato. In difesa Marchizza potrebbe fare coppia con Baroni al centro, mentre a sinistra si va verso la conferma di Beruatto; sulla corsia destra invece potrebbe essere schierato Ghiglione, che gioca nella Pro Vercelli. Centrocampo con capitan Cassata e Vitale che vanno verso la conferma nel ruolo di mezzali, mentre a fare da perno davanti alla difesa dovrebbe essere destinato D’Urso in luogo di Carraro; nel tridente offensivo potrebbero esserci gli stessi tre, dunque con Alessandro Rossi da punta centrale mentre Edera e Panico sarebbero gli esterni.

La Germania di Frank Kramer potrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha superato la Svizzera: dunque in porta Bansen, con il capitano Muhl che guida dal centro reparto arretrato facendo coppia con Chabot, mentre Ananou e Franke spingono sulle corsie laterali. La cerniera mediana a protezione di questa linea difensiva dovrebbe essere composta da Burnic e Lowen, autore di uno dei due gol dello scorso mese; il piatto forte della nazionale tedesca arriva però dalla trequarti in su, con Barkok e Tomic che giocano da esterni con licenza di puntare la porta e Gorkem Saglam, già due gol in questo torneo, che agisce come trequartista a supporto dell’unica punta. Che dovrebbe essere Emmanuel Amenyido: contro la Svizzera si era procurato uno stiramento ma ha recentemente recuperato, e dunque potrebbe avere una chance di partire titolare.

