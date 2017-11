Probabili formazioni/ Svezia Italia: diretta tv, orario, le notizie live (playoff qualificazioni Mondiali)

Probabili formazioni Svezia Italia: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nell'andata dei playoff per le qualificazioni al Mondiale 2018

09 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Svezia Italia (Foto LaPresse)

Svezia Italia si gioca alle ore 20:45 di venerdì 10 novembre: alla Friends Arena di Solna va in scena l’andata dei playoff per le qualificazioni al Mondiale 2018. Dentro o fuori: 180 minuti per stabilire quale delle due nazionali accederà alla fase finale della Coppa del Mondo, dopo il secondo posto nel rispettivo girone. Il ritorno sarà a San Siro, e gli Azzurri sperano ovviamente di fare risultato a Solna per poi avere una partita più abbordabile. Aspettando allora venerdì sera, diamo uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due Commissari Tecnici per la partita, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Svezia Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Come tutte le partite della Nazionale di calcio, anche Svezia Italia sarà un appuntamento in diretta tv per tutti: il canale è infatti Rai Uno, libero accesso alla televisione di stato con possibilità di seguire la sfida dei playoff per le qualificazioni al Mondiale 2018 in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA ITALIA

LE SCELTE DI ANDERSSON

Jan Andersson ha convocato 25 giocatori e dovrebbe riproporre la sua formazione tipo, quella schierata con il 4-4-2: in porta dunque Robin Olsen, con una difesa a quattro che dovrà fare a meno dello squalificato Lustig, dunque Krafth (sostituto naturale) e Augustinsson trovano spazio sulle corsie esterne mentre Lindelof e capitan Granqvist (lo abbiamo visto anche nel Genoa) saranno i due centrali. Qualche dubbio in più potrebbe esserci a centrocampo, dove l’ex Juventus e Siena Ekdal contende una maglia a Jakob Johansson; dovrebbe invece essere in campo il veterano Sebastian Larsson, uno dei principali punti di riferimento della nazionale svedese. Sulle fasce, occhio a Emil Forsberg che sta disputando un’ottima stagione con la maglia del sorprendente Lipsia; giocherà a sinistra, dall’altra parte invece spazio a Claesson che è già stato protagonista in Europa League con il Krasnodar. Davanti la coppia di attaccanti “pesanti”: Marcus Berg, 8 gol nel girone A delle qualificazioni, e Ola Toivonen con la possibilità di inserire John Guidetti e Kiese Thelin a partita in corso.

I DUBBI DI VENTURA

Una delle due grandi novità di Giampiero Ventura dovrebbe essere in campo: Zaza è favorito per una maglia da attaccante nel 3-5-2 che il nostro CT dovrebbe disegnare, affiancando Immobile e lasciando dunque Belotti, al rientro dall’infortunio, libero di riposare (a meno che non venga impiegato a partita in corso) per la sfida di ritorno. Per il resto, poche sorprese: il sacrificato di lusso con questo modulo sarà Lorenzo Insigne, perchè sulle fasce laterali ci saranno l’insostituibile Candreva e Darmian. In mezzo Jorginho dovrebbe accomodarsi in panchina, pronto eventualmente per il secondo tempo: il regista titolare è Verratti, che era assente per infortunio negli ultimi impegni della Nazionale. Al fianco del giocatore del Psg ci sarà ovviamente De Rossi, mentre Parolo dovrebbe avere la meglio, logicamente, su Gagliardini che rappresenta l’unica vera alternativa sulle mezzali (oltre ovviamente al versatile Florenzi). In difesa torna a comporsi la BBC: titolare Barzagli sul centrodestra, dall’altra parte Chiellini e in mezzo Bonucci, con Buffon in porta. Una retroguardia che, anche se Bonucci si è trasferito al Milan, rimane quella più sensata e affidabile (la prima alternativa è Astori, che Ventura ha mostrato di preferire a Rugani).

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA ITALIA: IL TABELLINO

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, J. Johansson, Seb. Larsson, Forsberg; Berg, Toivonen

A disposizione: Johnsson, Nordfeldt, Jansson, Helander, J. Larsson, Olsson, Durmaz, Ekdal, Rohden, Sema, Svensson, Guidetti, Kiese Thelin

Allenatore: Jan Andersson

Squalificati: Lustig

Indisponibili: -

ITALIA (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, Verratti, De Rossi, Darmian; Immobile, Zaza

A disposizione: G. Donnarumma, Perin, Rugani, Astori, Zappacosta, D’Ambrosio, Florenzi, Jorginho, Gagliardini, Spinazzola, Eder, Gabbiadini, L. Insigne, El Shaarawy, Belotti

Allenatore: Giampiero Ventura

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.