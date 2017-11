Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018/ Quote e scommesse della partite (play off, oggi 9 novembre)

Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018: le quote e le scommesse per le partite in programma oggi 9 giovedi novembre 2017 per i play off del torneo europeo.

09 novembre 2017 Michela Colombo

Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018 (LaPresse)

Il torneo europeo delle qualificazioni ai Mondiali 2018 torna protagonista assoluto oggi giovedì 9 novembre 2017: avrà infatti inizio questa sera la delicatissima fase dei play off, dove le migliori seconde di ogni girone si sfideranno per ottenere gli ultimi pass per Russia 2018 e il clima è ovviamente caldissimo. Prima di dare spazio alle quote e le scommesse decise alla vigilia, riepiloghiamo un attimo la modalità con cui avverranno questi spareggi. Le 8 migliori squadre seconde in classifica della fase a gruppi si affronteranno in uno scontro a eliminazione diretta con match di andata e di ritorno, i cui incroci sono stati stabiliti seguendo il ranking Fifa. Sono quindi solo 4 le nazionali che potranno, con qualche settimana di ritardo, essere sicure di vedere il proprio nome nel tabellone finale del Mondiale. Due gli incontri previsti per la giornata di oggi 9 novembre 2017, per i quali il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20.45, ovvero Croazia-Grecia e Irlanda del Nord-Svizzera: per queste partite il turno di ritorno è stato già programmato per domenica 12 novembre. Andiamo ora a vedere cosa ci dicono i pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite previste nella giornata di oggi, valide per il Play off del torneo europeo per le qualificazioni ai Mondiali 2018.

PRONOSTICO CROAZIA GRECIA

Pronostico difficile per la partita a Zagabria: se fattore campo e nomi in rosa farebbero pendere il favore verso la compagine di Dalic, va anche detto che la squadra greca potrebbe risultare un avversario davvero insidioso. La Croazia, dove troviamo nomi ben noti al calcio italiano come Perisic, Brozovic e Mandzukic, ha trovato la seconda piazza dopo aver guadagnato nel gruppo H ben 19 punti e mettendo a bilancio 5 successi e solo una sconfitta, rimediata contro il Belgio, poi capolista. Diverso il percorso della Grecia, che ha trovato il secondo posto dietro all’Islanda nel girone I riuscendo comunque a mettere a bilancio ben 20 punti oltre che vantare un ruolino di marcia di 6 successi e 2 sconfitte. Non va poi dimenticato che i croati hanno trovato sul loro cammino avversari piuttosto impegnativi, oltre ai diavoli rossi, come la Bosnia di Edin Dzeko, mentre al confronto, il gruppo dei greci è risultato più semplice, pur considerando il valore di formazioni quali l’Ucraina e la Turchia.

PRONOSTICO IRLANDA DEL NORD SVIZZERA

Dopo aver sfiorato la qualificazione diretta al tabellone finale con un dito, la nazionale rossocrociata è ovviamente la favorita d’obbligo in questo duello a Windsor Park. Nonostante il fattore campo sia avverso, la squadra di Petkovic rimane quella più accessoriata per vincere questo doppio confronto per un pass nei Mondiali 2018. La Svizzera vanta ottimi nomi in rosa, anche ben noti agli appassionati italiani, quali Lichtsteiner, Xhaka, Dzemaili e Freuler e non va poi dimenticato il percorso eccezionale che ha fatto in questo torneo di qualificazione ai Mondiali. La Svizzera è infatti riuscita a contendere fino all’ultima giornata il primato della classifica del girone B al Portogallo, campione d’Europa uscente: 27 i punti guadagnati a fine della fase a gruppi (gli stessi dei lusitani, avvantaggiati solo dalla differenza gol) e primo posto nella lista delle migliori seconde squadre. Poco da dire a vantaggio della nazionale di O’Neill, che ha raccolto la seconda piazza nel girone C a 19 punti dietro alla Germania che ha realizzato 10 successi su 10 incontri previsti.

