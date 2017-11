Video/ Fano Santarcangelo (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 13^ giornata)

Video Fano Santarcangelo (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 13^ giornata del girone B del Campionato di Serie C 2017-2018.

09 novembre 2017 Stefano Belli

Video Fano Santarcangelo (LaPresse)

I due fanalini di coda del girone B di Serie C, Fano e Santarcangelo, si sono affrontate al Mancini spartendosi la posta in palio al termine dei novanta minuti, il match si è concluso sul punteggio di 1-1, un risultato che non stravolge la classifica delle due squadre che rimangono agli ultimi posti, senza considerare il Modena ormai escluso dal torneo. Sia i padroni di casa che gli ospiti vanno a segno nella prima frazione di gioco, l'undici di Brevi si porta momentaneamente in vantaggio con Dalla Bona che trova l'angolino e non lascia scampo a Miori, poco prima dell'intervallo arriva il pari di Germinale che gonfia la rete con un tap-in, inutile la respinta di Bastianoni sulla conclusione iniziale di Schiavini.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Germinale sfiora la doppietta mentre Varanon in rovesciata non riesce a trovare il bersaglio grosso, nonostante i tentativi dei padroni di casa il match si chiude in parità. Nella prossima giornata di campionato il Fano sbarcherà a Bergamo per affrontare l'AlbinoLeffe, impegno casalingo per il Santarcangelo che ospiterà il Vicenza.

