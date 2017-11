Video/ FeralpiSalò Fermana (1-2): highlights e gol della partita (Serie C 13^ giornata)

Video FeralpiSalò Fermana (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 13^ giornata del girone B del Campionato di Serie c 2017-2018.

09 novembre 2017 Stefano Belli

Video Feralpisalò Fermana (LaPresse)

Dopo un digiuno che durava da ben sette giornate la Fermana torna a vincere espugnando il Turina di Salò per 2 a 1, successo prezioso per la squadra allenata da Flavio Destro che grazie ai tre punti si riaffaccia in zona play-off mentre quella di Michele Serena manca l'avvicinamento alle primissime posizioni della classifica. Dopo un primo tempo piuttosto soporifero in cui c'è da registrare la traversa colpita da Sansovini e poco altro, nella ripresa i padroni di casa sbloccano la contesa con Marchi che sugli sviluppi di un calcio d'angolo intercetta il tiro dalla bandierina di Emerson e devia il pallone in porta.

LA REAZIONE DEI CANARINI

La reazione dei canarini è immediata e veemente, il vantaggio della Feralpi dura solamente cinque minuti poiché Sansovini al secondo tentativo ha più fortuna e riesce a gonfiare la rete. Lo stallo permane fino all'inizio del recupero quando Da Silva gela il pubblico di casa e regala il successo ai suoi quando il pari sembrava ormai nell'aria. Secondo KO interno per la FeralpiSalò, seconda vittoria in trasferta per la Fermana che accelera nel girone B di Serie C 2017-18.

