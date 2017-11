Video/ Gavorrano Arezzo (0-0): highlights della partita (Serie C 13^ giornata)

Video Gavorrano Arezzo (risultato finale 0-0): gli highlights della partita valida nella 13^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

09 novembre 2017 Stefano Belli

Video Gavorrano Arezzo (LaPresse)

Gavorrano-Arezzo era uno dei quattro derby in programma nella tredicesima giornata del girone A di Serie C 2017-18: allo Zecchini di Grosseto è finita 0-0 con le due squadre che si sono spartite la posta in palio, la squadra allenata da Giancarlo Favarin resta ultima in classifica con 6 punti mentre quella di Massimo Pavanel aggancia la Pistoiese all'undicesimo posto. Nella prima frazione di gioco non succede praticamente nulla di significativo fatta eccezione per un timido tentativo di Foglia poco dopo la mezz'ora.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa invece sia i padroni di casa che gli ospiti provano ad alzare i ritmi. Vengono annullati due gol a Moscardelli e Gemignani, entrambi viziati da una posizione di fuorigioco, e nel finale il Gavorrano chiude in dieci per l'espulso di Salvadori che, già ammonito, entra in maniera scomposta e gratuita su Di Nardo, l'arbitro Gariglio che si trova a pochi passi non può assolutamente far finta di nulla ed estrae il secondo giallo nei confronti del numero 19 che rientra in anticipo negli spogliatoi. Nel recupero gli amaranto non riescono a sfruttare la superiorità numerica e il derby termina senza reti.

© Riproduzione Riservata.