Video/ Giana Erminio Piacenza (4-3): highlights e gol della partita (Serie C 13^ giornata)

09 novembre 2017 Fabio Belli

Video Giana Erminio Piacenza (LaPresse)

Spettacolo ed emozioni a palate a Gorgonzola nella sfida vinta 4-3 dal Giana Erminio contro un Piacenza indomito ma costretto a capitolare allo scadere. Inizio di primo tempo pirotecnico con gli emiliani per due volte in vantaggio ed i padroni di casa sempre in grado di recuperare. Gli ospiti si sono portati in vantaggio grazie ad una rete di Pergreffi, che ha potuto comodamente appoggiare in rete da distanza ravvicinata di testa su cross da calcio d'angolo. Il Giana Erminio ha trovato però il pareggio già al 7': è stato Chiarello a pareggiare, concretizzando una bella azione del Giana Erminio nata da uno scambio tra Di Pinto e Perna. Piacenza di nuovo avanti all'11' grazie ad un colpo di testa di Segre. Al 22' però nuova svolta per il match, rude atterramento di Bruno da parte di Bini in area di rigore, con quest'ultimo che viene espulso lasciando il Piacenza in dieci uomini. Proprio Bruno trasforma il calcio di rigore del 2-2.

IL SECONDO TEMPO

Per trovare il sorpasso in superiorità numerica il Giana Erminio deve attendere l’inizio della ripresa, con Chiarello che ha trovato la doppietta personale dopo appena 2', ben pescato da Pinto al limite dell'area: il centrocampista ha lasciato partire una conclusione imparabile per il portiere del Piacenza, Fumagalli. Sotto di un uomo e di un gol, il Piacenza ha trovato però il clamoroso 3-3 su rigore al 27’ del secondo tempo: una grande giocata di Masciangelo nell'area del Giana ha costretto Perico ad atterrare l'avversario: massima punizione concessa e Pederzoli è stato freddo dal dischetto nel mettere a segno il pari. Sembra finita, ma al 90’ arriva la doppietta anche per Bruno, servito da Okyere, che fissa il risultato sul definitivo 4-3 per il Giana Erminio sul Piacenza.

