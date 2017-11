Video/ Livorno Viterbese (3-0): highlights e gol della partita (Serie C 13^ giornata)

Video Livorno Viterbese (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita valida nella 13^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

09 novembre 2017 Fabio Belli

Video Livorno Viterbese (LaPresse)

Vola la capolista Livorno, sempre più saldamente in testa al girone A del campionato di Serie C. 32 punti in 12 partite, miglior attacco con 29 gol, i labronici sfoggiano numeri da record, ma contro la Viterbese hanno sofferto più di quanto non dica il punteggio finale. Non nel primo tempo, sia chiaro, in cui gli amaranto hanno sprecato due grandi palle gol con Vantaggiato, che prima si è visto negato l’1-0 da un grande intervento dell’estremo difensore degli etruschi, Iannarilli, quindi ha calciato fuori praticamente con lo specchio della porta spalancato. Al 41’ però arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa firmato dal francese Doumbia, che ha colpito con uno spettacolare colpo di tacco, sfruttando un assist di Pedrelli scappato via sulla fascia destra.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa, sotto di un gol, scende però in campo un’altra Viterbese, che usa Kabashi come metronomo offensivo, con i suoi calci di punizione che creano non pochi problemi alla difesa livornese. Dopo aver sventato il possibile raddoppio di Pedrelli con una gran parata di Iannarilli, la Viterbese è andata tre volte vicina al pareggio, prima con Razzitti che ha sparato alle stelle solo davanti a Pulidori, quindi ancora con Razzitti, con Pulidori miracoloso nello sventare la conclusione ravvicinata dell’avversario, poi con Varutti che calcia di poco alto. Il Livorno subito dopo trova il vantaggio, al 31’, con una gran botta da fuori di Luci, ed ha messo il sigillo al novantesimo con Morelli in contropiede. Nel finale Viterbese in dieci, espulso Kabashi e laziali che restano a quota 20 punti in classifica.

