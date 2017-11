Video/ Lucchese Prato (0-0): highlights della partita (Serie C 13^ giornata)

Video Lucchese Prato (risultato finale 0-0): gli highlights della partita valida nella 13^ giornata del girone A del Campionato della Serie C 2017-2018.

09 novembre 2017 Stefano Belli

Video Lucchese Prato (LaPresse)

Il Prato costringe la Lucchese al pari tra le mura amiche del Porta Elisa dove va in scena uno dei quattro derby toscani di questa tredicesima di Serie C girone A: finisce 0-0 con i fiordalisi che restano al penultimo posto in classifica con appena un punto in più nei confronti del Gavorrano mentre l a compagine di Giovanni Lopez resta aggrappata alla zona play-off. Non comincia nel migliore dei modi la serata per le pantere rossonere che perdono subito Nolè per un problema muscolare, nei minuti successivi Orlando non inquadra la porta e Ceccarelli scheggia il palo con la complicità di Albertoni che devia il pallone sul legno. A giudicare dalla prestazione la squadra di Catalano non meriterebbe di stare così in basso in graduatoria, nella ripresa Sarr fa il suo dovere nei confronti di De Vena mentre dall'altra parte Ceccarelli su punizione sfiora soltanto il bersaglio. Negli ultimi minuti la tensione e il nervosismo prendono il sopravvento, il tecnico del Prato viene allontanato per proteste mentre Albertoni compie un intervento prodigioso chiudendo in corner un lanciatissimo Martinelli.

IL SECONDO TEMPO

Nel recupero si gioca pochissimo, il direttore di gara è costretto a interrompere più volte il gioco per i tanti falli commessi dai giocatori di entrambe le squadre, i lanieri chiuderanno anche in dieci per l'infortunio di Polo toccato duro da Fanucchi avendo già effettuato le tre interruzioni che avevano a disposizione per i cinque cambi. Non c'è tempo per rifiatare, il prossimo weekend la Lucchese dovrà vedersela con un'Alessandria in seria crisi di risultati mentre il Prato accoglierà l'Arzachena.

