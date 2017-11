Video/ Pontedera Cuneo (0-3): highlights e gol della partita (Serie C 13^ giornata)

Video Pontedera Cuneo (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita valida nella 13^ giornata del girone A del Campionato di Serie c 2017-2018.

09 novembre 2017 Stefano Belli

Video Pontedera Cuneo (LaPresse)

Turno infrasettimanale da dimenticare per il Pontedera che tra le mura amiche del Mannucci soccombe ai colpi di un Cuneo corsaro: 3 a 0 il risultato finale in favore della formazione allenata da Massimo Gardano e terza vittoria in campionato per la compagine piemontese che in trasferta sta avendo un rendimento di gran lunga migliore rispetto a quello in casa, inoltre il Cuneo aggancia in classifica proprio la squadra di Ivan Maraia alla quale non è bastato fare la partita e prendere l'iniziativa per strappare un risultato positivo. Al primo vero affondo gli ospiti si sono portati in vantaggio con Gerbaudo mentre Pesenti ha fallito tra la fine della prima frazione e l'inizio della seconda l'opportunità di pareggiare i conti. A salvare il risultato sull'1 a 0 ci ha pensato anche il portiere Stancampiano che con una serie di interventi ha abbassato la saracinesca, venendo graziato da Gargiulo che ha fallito un rigore in movimento. In contropiede il Cuneo piazza il doppio colpo del KO prima con Zamparo e poi con Dell'Agnello che gelano il Mannucci e regalano una giornata di festa alla neopromossa. Un successo importante anche per lo stesso Gardano che in questa maniera salva la panchina, almeno per il momento.

LE DICHIARAZIONI

Nel post-gara il tecnico del Cuneo, Massimo Gardano, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La squadra ha sfoderato una prestazione in linea con quella contro l'Arzachena, solo che stavolta il risultato ci ha dato ragione. Dobbiamo continuare a lottare per ogni punto cercando però di gestire al meglio le energie. Questi tre punti fondamentali per arrivare alla sfida con il Gavorrano con il morale giusto, senza dimenticare che dobbiamo dare sempre il 100% a ogni partita"

