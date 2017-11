Video/ Pro Piacenza Monza (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 13^ giornata)

Video Pro Piacenza Monza (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 13^ giornata del girone A del campionato di serie C 2017-2018.

09 novembre 2017 Fabio Belli

Video Pro Piacenza Monza (LaPresse)

Con voglia di lottare e sofferenza, la Pro Piacenza strappa tre punti d’oro al Monza, salendo a quota 10 punti in classifica, al quarto posto nel girone A del campionato di Serie A. Per gli emiliani decisivo il gol all’11’ del primo tempo siglato da Barba, abile a sfruttare un perfetto assist di Alessandro a sua volta innescato da Bazzoffia. Una grande azione e una doccia fredda per i brianzoli, in un avvio di gara che non aveva regalato particolari sussulti. Tutto il primo tempo in realtà scorre senza straordinarie occasioni da gol da mettere agli atti, nel Monza si accende il numero dieci D’Errico ma le iniziative offensive dei brianzoli si incagliano sistematicamente ai sedici metri. Al 39’ Cavagna con una bella conclusione a girare manca di poco il raddoppio per la Pro Piacenza. Nella ripresa la squadra di Fulvio Pea si produce in un atteggiamento forse eccessivamente difensivo e il Monza prova a rientrare in partita ispirato dal solito D’Errico.

IL SECONDO TEMPO

Anche la ripresa non è comunque particolarmente generosa di opportunità sotto porta, anche se l’avvio dei brianzoli è interessante con Gori che deve sventare una gran conclusione di D’Errico. Molto bravo il portiere della Pro Piacenza anche su una conclusione di Gasparri, ma rischia di rovinare tutto a un solo minuto dal novantesimo, con un maldestro intervento su tentativo del monzese Guidetti: la traversa però grazia gli emiliani che resistono nei 5’ di recupero finali e chiudono così la partita sull’1-0. Per il Monza occasione perduta per riuscire ad inserirsi in maniera ancor più convincente in zona play off.

