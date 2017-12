Calendario Coppa Italia/ Date e orari degli ottavi: l’Inter apre le danze, Roma e Juventus le chiudono

Calendario Coppa Italia, date e orari degli ottavi di finale. Sono stati resi noti pochi minuti fa tutti gli orari e le varie date riguardanti i prossimi incontri della Tim Cup 2017-2018

Juventus detentrice della Coppa Italia - LaPresse

Si sono chiusi ieri sera, con le sfide Udinese-Perugia e Genoa-Crotone, i turni preliminari della Coppa Italia 2017-2018, trofeo nazionale detto anche Tim Cup. Con la vittoria dell’Udinese e quella del Genoa si è così composto il tabellone degli ottavi di finale, fase in cui il torneo inizierà a farsi incandescente. Entreranno infatti in gioco le big del campionato italiano, leggasi Inter, Napoli, Juventus, Roma, Milan, Lazio e Fiorentina. Proprio in queste ore sono state rese note le date e gli orari dei prossimi impegni di Coppa Italia, con gli ottavi di finale che si disputeranno precisamente da martedì 12 dicembre, a mercoledì 20 dicembre, poco prima del Natale.

La prima big a scendere in campo sarà l’Inter, che il prossimo 12 del corrente mese ospiterà a San Siro il Pordenone dalle ore 21:00. Il Milan giocherà invece il giorno dopo, sempre al Meazza, e contro l’Hellas di Verona di Pecchia, impegno senza dubbio più ostico rispetto ai cugini. La capolista Napoli sarà invece impegnata la settimana successiva, martedì 19 dicembre alle 21:00, ospitando al San Paolo l’Udinese. Infine la Roma e la Juventus affronteranno rispettivamente Torino e Genoa nella giornata di mercoledì 20 dicembre.

IL CALENDARIO DEGLI OTTAVI DI FINALE

Martedì 12 ore 21.00 Inter Pordenone

Mercoledì 13 ore 17.30 Fiorentina-Sampdoria

Mercoledì 13 ore 21.00 Milan-Verona

Giovedì 14 ore 21.00 Lazio-Cittadella

Martedì 19 ore 21.00 Napoli-Udinese

Mercoledì 20 ore 15.00 Atalanta-Sassuolo

Mercoledì 20 ore 17.30 Roma-Torino

Mercoledì 20 ore 20.45 Juventus-Genoa

