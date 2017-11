Consigli Fantacalcio/ Serie A, le dritte per questo turno: Icardi, Insigne e Kalinic (15a giornata)

Mauro Icardi, Inter - LaPresse

Dopo la Coppa Italia è tempo nuovamente della Serie A. Nelle prossime ore inizierà la quindicesima giornata del massimo campionato calcistico italiano, un turno che prende il via presto, venerdì sera, con l’anticipo scudetto fra il Napoli e la Juventus del San Paolo. Andiamo a vedere insieme i nostri consigli per il fantacalcio in vista proprio di questa nuova giornata che sta per iniziare.

I CONSIGLI FANTACALCIO PER LA 15ESIMA GIORNATA

Cominciamo con la gara delle ore 18:00 di questa sera, ovvero, la sfida dello stadio Olimpico di Roma fra i padroni di casa giallorossi e gli ospiti della Spal. Per i capitolini, spazio a tre giocatori, a cominciare dal solito Kolarov, passando per El Shaarawy (sta attraversando un gran momento di forma), e crediamo anche nel ritorno al gol di Edin Dzeko, all’asciutto da troppe giornate. Nella Spal, invece, solita coppia di esterni formata da Lazzari e Mattiello, con l’aggiunta dell’ex di turno, Borriello. Eccoci quindi alla sfida delle ore 20:45 fra il Napoli e la Juventus. Nei partenopei puntiamo tutto su Lorenzo Insigne, stella indiscussa della prima in classifica, e occhio anche a Mertens e a capitan Marek Hamsik, uno che queste gare le gioca sempre bene. Nella Vecchia Signora, invece, spazio a Dybala, che secondo noi potrebbe “risorgere” dopo un periodo di appannamento, e bene anche Mandzukic, schierato per l’occasione nel ruolo di prima punta (assente Higuain), e l’esterno d’attacco Cuadrado.

Un anticipo anche nella giornata di sabato, leggasi la sfida dell’Olimpico fra il Torino e l’Atalanta. Per i granata, sosteniamo ancora una volta Belotti, anche se il centravanti della nazionale sta vivendo una stagione un po’ difficoltosa. Fra i piemontesi occhio anche al solito Ljajic, nonché a Obi. In casa nerazzurra, invece, prima scelta obbligata su Cristante, capocannoniere a sorpresa dei bergamaschi. Attenzione anche a Ilicic e a Petagna, che potrebbero creare scompiglio nella retroguardia di Sinisa Mihajlovic. Passiamo quindi alle sfide di domenica, che verranno inaugurate con l’anticipo delle ore 12:30, la gara di Benevento fra gli omonimi padroni di casa e il Milan. Per i giallorossi puntiamo come al solito sugli uomini migliori, a cominciare da Armenteros e D’Alessandro. Tegola per quanto riguarda Ciciretti, che non dovrebbe farcela, essendosi infortunato, e out per una decina di giorni. Nel nuovo Milan di Gattuso, puntiamo sui “vecchi”, leggasi Suso e Bonaventura. Ai due centrocampisti ci affianchiamo Kalinic, che a nostro avviso potrebbe tornare a gioire proprio nella gara campana.

Alle ore 15:00, al Dall’Ara, di scena Bologna-Cagliari. Felsinei in grande spolvero dopo la vittoria contro la Sampdoria, e confermiamo quindi per l’ennesimo weekend il gioiello Verdi. Bene anche Destro, in gol per due turni di fila, nonché il solito talento di centrocampo Donsah. Nei sardi, invece, Barella è la prima scelta, affiancato da Pavoletti, in rete lo scorso weekend contro l’Inter. Molto bene infine anche Faragò e Joao Pedro, altri due calciatori da fantacalcio. Per Fiorentina-Sassuolo di domenica ore 15:00, iniziamo dagli ospiti emiliani, in crisi e reduci dall’esonero di Bucchi con panca affidata a Iachini. I nomi che facciamo sono sempre quelli, leggasi Matri, Missiroli e Berardi. Nella Viola, invece, prima scelta Federico Chiesa, quasi sempre pericoloso, affiancato da Thereau, che torna in campo dopo l’infortunio, e attenzione infine anche al centrocampista Badelj.

Spazio quindi a Inter-Chievo, dove è d’obbligo segnalare capitan Icardi da una parte, e Inglese dall’altra. Ci aggiungiamo quindi i due re degli assist, Perisic e Candreva, mentre per i clivensi occhio a Birsa e Rigoni, uomini di qualità della squadra di Maran. Sampdoria-Lazio sarà il posticipo delle ore 20:45 a chiusura della domenica. Blucerchiati ricchi di giocatori da fantacalcio, a cominciare dalla coppia gol Zapata-Quagliarella, passando per il centrocampista Torreira, e arrivando fino all’ottimo difensore Strinic. Situazione molto simile in casa Lazio, con Immobile che vuole tornare al gol dopo essere rimasto all’asciutto contro la Viola, così come Milinkovic Savic. Bene anche Luis Alberto e il difensore centrale Bastos.

Crotone-Udinese sarà il primo posticipo di lunedì, ore 19:00. Per i calabresi padroni di casa, attenzione all’attaccante Trotta e al centrocampista di qualità Mandragora. Out Budimir per squalifica. In casa friulana, invece, puntiamo sul centrocampista offensivo De Paul, con l’aggiunta di Fofana. Infine la gara di chiusura della quindicesima giornata, la sfida fra l’Hellas Verona e il Genoa. Per gli scaligeri, reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia, ci piacciono Verde, Pazzini e Bessa. Nel Grifone, invece, attenzione ai soliti Laxalt e Taarabt, con l’aggiunta del centrocampista Rigoni.

